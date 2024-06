Löwen-Tagebuch, 1. Tag

Das umfangreiche Inhaltsprogramm des Cannes Lions International Festival of Creativity im Jahr 2024 umfasst mehr als 150 Stunden Inhalt mit rund 500 Rednern aus dem gesamten Spektrum der Kreativität.

Rund 15.000 Teilnehmer aus 90 Ländern stellen sich einem großen Thema: The reinvention of advertising. Wie geht es mit der disruptiven Technologie weiter? Künstliche Intelligenz und generative KI waren letztes Jahr das Gesprächsthema bei den Cannes Lions, nachdem ChatGPT das Märchenbuch neu geschrieben hatte.

In diesem Jahr wird es vor allem um die Frage gehen, wie diese Technologien neben anderen digitalen und technologischen Fortschritten in die Kreativbranche eingebettet werden. Erweist sich KI als kreativer Killer oder als neue Welt voller Möglichkeiten? Das Angebot an Vorträgen zu den großen aktuellen Themen ist ein Overkill, genaue Planung unbedingt erforderlich. Security Checks bei allen Eingängen und lange Schlangen vor allen Terminen müssen überwunden werden.

Und doch fühlt es sich irgendwie an wie bei einem Klassentreffen. Es gibt keine vergleichbare Branche auf der Welt, in der die Menschen so miteinander verbunden sind. Egal, wie der kulturelle Background oder der persönliche Karriereweg ist. Kreativität ist die Macht, die alle zusammenführt.

Die Diskussionen in den internationalen Jurys sind überraschend einstimmig und die Herausforderungen weltweit ident. Eine Branche, die ihren Job liebt und sich immer neu erfinden muss. Cannes ist 2024 so groß und so stark wie nie zuvor.

Dieter Pivrnec, CCO & Managing Partner GGK Mullenlowe