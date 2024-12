LIMESODA triumphiert bei Typo3-Awards

Prämiert wurde die Website Vienna City Card mit dem Sieg in der Kategorie „Travel & Tourism“ sowie Gesamtsieg als „Website of the Year“. Weiters das Portal FirmenABC mit dem Sieg in der Kategorie „News, Media & Publishing“.

Exzellent in Webdesign und Technologie

In Düsseldorf vergeben, zeichnen die Awards herausragende Websites aus, die mit dem Content-Management-System TYPO3 umgesetzt wurden. Die Gewinner werden von einer internationalen Fachjury in einem mehrstufigen Bewertungsprozess ermittelt. Vienna City Card überzeugte mit dem prestigeträchtigen Titel „Website of the Year“ durch innovative Nutzerführung, modernes Design und technische Raffinesse. Das mehr als eine Million Unterseiten umfassende FirmenABC punktete mit einer klar strukturierten Informationsaufbereitung und einem hohen Grad an technischer Skalierbarkeit.