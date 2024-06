Cannes: Rot-Weiß-Roter Tupfer

Gestern ging es in Cannes mit den Awardshows weiter. Gleich 27 Löwen wurden in der Kategorie Entertainment verteilt. Drei Arbeiten wurden mit Gold bedacht, acht mit Silber und 15 mit Bronze. Der Grand Prix ging an We Are Ayenda für WhatsApp von Creative X, Palo Alto, und Modern Arts, Los Angeles, USA. Die Kampagne erzählt die Geschichte der afghanischen Frauen-Nationalmannschaft, die WhatsApp nutzte, um nach der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 zu fliehen.

Höher schlug auch das Herz der österreichischen Anwesenden, als die Entertainment Lions for Gaming überreicht wurden. Den Grand Prix in dieser Kategorie holte McCann London, UK, mit The Everyday Tactician für Xbox Games Pass. Die Kampagne ermöglichte Spielern von Football Manager 24, sich für eine reale Rolle als Taktikanalyst bei Bromley FC zu bewerben. Die Gewinner erhielten eine fünfmonatige bezahlte Anstellung, um das Team mit ihren im Spiel erworbenen Fähigkeiten zu unterstützen. Zusätzlich wurden zwei goldene, fünf silberne und sieben bronzene Löwen freigelassen.

Ein bronzener Löwe ging an die Kampagne Starr Park CCTV für Brawl Stars von Supercell Helsinki, Finnland, an der auch die Wiener Agentur WILD beteiligt war. „Unsere Strategie, basierend auf einem tiefen Verständnis der Brawl Stars-Spieler, setzte auf Rätsel und offene Geschichten. Dies haben wir in einer interaktiven Schnitzeljagd umgesetzt, die die Spieler direkt in der App einbindet und eine intensivere Spielerfahrung schafft“, kommentierte Thomas Ragger, Managing Partner von Wild, die Auszeichnung.

Nur einen Shortlist-Platz gab es für die Kampagne Project Humanity von Dentsu Inc. Tokio, Japan, für das Forschungsinstitut NTT Human Informatics Laboratories in der Kategorie Entertainment Lions for Music. An dem Projekt waren auch die heimischen Agenturen DENTSU X Vienna und Putz & Stingl im Bereich PR Projekt beteiligt.

Der Grand Prix ging an Errata at 88 für Diageo von AlmapBBDO, São Paulo, Brasilien. Die Kampagne ehrte Alaíde Costa, die vergessene Gründermutter des Bossa Nova, und brachte sie nach sechs Jahrzehnten zurück auf die Bühne der Carnegie Hall. Zwei Arbeiten erhielten außerdem Gold, fünf Silber und acht Bronze

In der Kategorie Entertainment Lions for Sport nahm Marcel, Paris, mit WoMen’s Football für Orange den Grand Prix mit nach Hause. Die Kampagne demonstrierte die Fähigkeiten der französischen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft, die durch Deepfake-Technologie als männliche Spieler getarnt waren. Außerdem wurden hier noch vier goldene, sechs silberne und zehn bronzene Löwenstatuetten vergeben.

Mit Sightwalks für Sol Cement sicherte sich die peruanische Agentur Circus Grey aus Lima den Grand Prix in der Kategorie Design. Die Kampagne modernisierte das internationale taktile Leitsystem für sehbehinderte Menschen und führte neue Bodenindikatoren ein. Diese erleichtern die Orientierung im urbanen Raum, da die Anzahl der erhabenen Linien anzeigt, ob sich die Person beispielsweise vor einem Supermarkt oder einer Bank befindet. Vergeben wurden in dieser Kategorie zudem fünf goldene, elf silberne und 14 bronzene Statuen.

In der Kategorie Digital Craft kamen drei goldene, sechs silberne und acht bronzene Löwen zur Verteilung. Mit dem Grand Prix wurde die Arbeit Spreadbeats für Spotify von FCB New York, USA, ausgezeichnet. Die Kampagne verwandelte eine gewöhnliche Excel-Tabelle in ein lebendiges und unterhaltsames Musikvideo.

Sieben Mal Gold, 16 mal Silber und 22 Mal Bronze zählte man in der Kategorie Film Craft. Nach Deutschland, genauer, nach Berlin, ging schließlich der Grand Prix. Und zwar an Heimat\TBWA für Der Quadratmeter für Hornbach Baumärkte. Die Kampagne steht im Zeichen des Quadratmeters, der immer wertvoller und knapper werdenden Maßeinheit des menschlichen Zusammenlebens und zeigt, wie jeder „Quadratmeter zum Besten der Welt“ werden kann.

Einen weiteren Grand Prix heimste Deutschland in der Kategorie Industry Craft ein. Diesmal war Scholz & Friends, Berlin, mit der Jubiläumskampagne Die 100. Ausgabe für die Frankfurter Allgemeine Zeitung erfolgreich. In dieser würdigte man die 102-jährige Holocaust-Überlebende Margot Friedländer, um eine Botschaft der Menschlichkeit, des Respekts und der Toleranz zu vermitteln. Außerdem wurde viermal Gold, neun mal Silber und 14 mal Bronze vergeben.

Heute Abend geht es mit dem Preisregen schon wieder weiter. Am Programm diesmal: Creative B2B Lions, Creative Data Lions, Social & Influencer Lions, Direct Lions, Media Lions und PR Lions.