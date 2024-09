ORF-Awards: Shortlists stehen

Zum 25. Geburtstag der ORF-Enterprise wurden die Awards neu herausgeputzt. Statt Top-Spot, Werbehahn und Onward werden sie nunmehr in den Kategorien Gesehen, Gehört und Geklickt vergeben. So wird etwa in der Kategorie Gesehen die gesamte Bewegtbildwerbung zusammengefasst, die im linearen ORF-Fernsehen, im ORF.at-Network und dem Streamingportal ORF ON ausgestrahlt wurde. Die Kategorie Gehört ist der Werbung aus den Sendern Ö3 und FM4 gewidmet. Geklickt vereint die Display-Werbung auf ORF.at.

Die Sommermonate nutzten nun 75 Juroren, die Einreichungen genauer unter die Lupe zu nehmen und die Shortlisten zu erstellen. Hornbach und Erste Bank beziehungsweise Erste Group schaffen es in allen drei Kategorien auf die Shortlists. XXXLutz und Spar sichern sich Plätze in Gehört und Geklickt. Agenturseitig können sich Demner, Merlicek & Bergmann/DMB. mit sechs und Jung von Matt/Donau mit fünf sowie Artworx mit vier Platzierungen die meisten Hoffnungen auf Awards machen. Unter den Mediaagenturen liegen Wavemaker und Media1 mit fünf Shortlist-Platzierungen gleich auf und vor Mindshare mit vier Platzierungen.

„Die neuen ORF-AWARDS wurden im Austausch mit der Branche entwickelt und feiern vorbildliches Teamwork, das die Basis für Werbeerfolge ist“, so ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm.