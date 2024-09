Media Award vergeben

Vier von sechs Shortlist-Platzierungen verwandelt Wavemaker in drei Silber-Auszeichnungen und eine Bronze-Auszeichnung. Damit holt sich die Mediaagentur erstmals den Titel Agency of the Year. Bronze holt man für die Kampagne Choose Your Career für ASFINAG (Kategorie Exzellente Marken-Content-Integration) und Silber für Gatevertising für die Wiener Städtische Versicherung (Kategorie Exzellenter Dateneinsatz), Fubar für Netflix (Exzellente Media-Innovation) und Aufräumen mit Tigerfink für das schwedische Möbelhaus Ikea (Exzellente Media-Strategie).

Der Titel Agency All Over ging an Essence Mediacom dafür, dass sie in der 20jährigen Geschichte des Media Award am häufigsten ausgezeichnet wurde. Dieses Jahr holt die Agentur Gold mit der ÖBB in der Kategorie Exzellenter Dateneinsatz sowie Gold und Bronze mit Magenta in der Kategorie Exzellente Media-Innovation.

Erfolgreichster Auftraggeber des Abends ist Magenta Telekom mit zwei Mal Gold und einmal Bronze. Vergoldet wurden zudem ÖBB und McDonald‘s.

„Das 20jährige Jubiläum des Media Award zeigt unmissverständlich, dass die Basis für erfolgreiche Kampagnen, die ihre Zielgruppe in einem vertrauenswürdigen und wirksamen Umfeld erreichen, trotz aller Umbrüche am Medienmarkt und dem Aufkommen globaler Plattformen im nationalen Know-how der Mediaagenturen und der hohen Qualität der österreichischen Medien liegt. Seit zwei Dekaden ist der Media Award der Gradmesser für Media-Exzellenz, inspirierende Lösungen und Umsetzungen und die Innovationsstärke der österreichischen Medien und deren Vermarkter“, so Josef Almer (Goldbach), Präsident des Vereins Media Award.