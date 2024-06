Löwen-Tagebuch, 3. Tag

Ashton Kutcher tut es auch: Seine Venture-Capital Firma investiert 240 Millionen USD in Firmen wie OpenAI, Anthropic und StabilityAI.

Die Erwartungen sind groß. Die Investoren von AI gesteuerte Technologie wollen damit Geld verdienen. Bei einem exklusiven Talk auf der PWC-Yacht mit Anil Chakravarthy, President Digital Experience Business bei Adobe und George Korizis, US Customer Transformation Practice Leader bei PWC liegt die Stimmung zwischen Enthusiasmus und Skepsis. Natürlich kann AI-gesteuerte Technologie helfen, die Customer Experience durch Hyperpersonalisierung und Differenzierung auf ein neues Level zu heben.

Das erfordert aber eine massive Erhöhung der Marketing-Budgets. Und das zusätzlich zu einer unbedingt notwendigen Marken-Dachkampagne und nicht anstatt dieser. 1to1 Marketing ist teurer als Marketing für eine breite Zielgruppe.

Dieser Punkt wird bei allen Diskussionen gerne vermieden. „Alle glauben, dass AI hilft, Geld zu sparen!“ Und: „If you fail, fail fast“, heißt die neue Devise. Mut zum Ausprobieren. Auch das kostet mehr Geld.

Ein globales Thema: „CEOs expect the world and give you no money to do it.” Und die Kritiker sind sich einig: Was mit KI schon möglich ist und in Zukunft möglich sein wird, ist beeindruckend. Es gibt aber einen großen Painpoint: Was passiert, wenn man versucht, Kreativität mit Mathematik auszutricksen? AI generierte Creatives werden immer mittelmäßiger und am Ende wird alles gleich ausschauen. Differenzierung und Impact werden immer schwieriger werden. Der Blick in die Zukunft von Marketing und Werbung bleibt unscharf.

Man könnte es auch so zusammenfassen: „We all know the answers, but we don´t know the right questions to ask.”

Dieter Pivrnec, CCO & Managing Partner GGK Mullenlowe