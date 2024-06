Cannes: Bestes Media-Netzwerk gekürt

Darüber hinaus wurden in sieben weiteren Kategorien Statuetten in Form von Löwen vergeben.

In der Kategorie Creative B2B etwa waren es sechs goldene, vier silberne und zwei bronzene. Den Grand Prix sicherte sich David Madrid, Spanien, mit Meet Marina Prieto für den Out-of-Home-Spezialisten JCDecaux. Um die Effektivität ihrer Außenwerbeflächen bei Führungskräften im Marketingbereich in Spanien zu demonstrieren, füllte das Unternehmen die spanische U-Bahn mit Bildern aus dem Instagram-Profil einer unbekannten 100-jährigen Frau. Die Kampagne steigerte Marinas Anhängerschaft um beeindrucende 39.285 Prozent und verdoppelte die Medieninvestitionen des Werbekunden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In der Kategorie Creative Data kann McCann Polen über den Grand Prix jubeln. Die Agentur sicherte sich den Preis mit Room For Everyone für Mastercard. Als Polen einen massiven Zustrom von Ukrainern erlebte, die vor dem Krieg flohen, half die Finanzdienstleistungsmarke, die zunehmende Fremdenfeindlichkeit gegenüber den Flüchtlingen zu bekämpfen. Sie schuf eine Plattform, die komplementäre polnische und ukrainische Unternehmen vernetzt, sodass beide voneinander profitieren konnten. Daneben wurden in dieser Kategorie noch drei goldene, drei silberne und fünf bronzene Löwen vergeben.

In der Kategorie Direct waren es zehn goldene, 20 silberne und 31 bronzene Löwen. Den Grand Prix sicherte McCann London, UK, mit The Everyday Tactician für Xbox Games Pass.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In der Kategorie Media ging der Hauptpreis an GUT, São Paulo mit Handshake Hunt für Mercado Libre. Zum Black Friday 2023 startete der Einzelhändler eine Kampagne zu seinen Rabattaktionen. Den ganzen Tag über erschien auf Globo, dem zweitgrößten TV-Netzwerk der Welt, bei jedem Handschlag im Fernsehen ein QR-Code, der zu einem Sonderangebot führte. Zudem wurden noch zehn goldene, 19 silberne und 30 bronzene Statuetten verteilt.

Kurze Hoffnung

Daumen halten hieß es wieder in der Kategorie PR. Die österreichische feministische Brauerei Muschicraft hatte sich mit der Kampagne The Most Illegal Beer von Heimat\TBWA Berlin einige Chancen ausgerechnet. Doch es blieb bei der Shortlist-Platzierung. Dafür holte Golin, London seinen zweiten Grand Prix mit The Misheard Version für Specsavers. Acht weitere Arbeiten erhielten Gold, 16 Silber und 25 Bronze.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In der Kategorie Social & Influencer wurden neun Kampagnen mit einem goldenen, 18 mit einem silbernen und 56 mit einem bronzenen Löwen ausgezeichnet. Der Grand Prix ging schließlich an Ogilvy PR, New York, USA, mit Michael Cerave für Cerave. Die Hautpflegemarke inszenierte die Verschwörung, dass der Firmengründer der Schauspieler Michael Cera sei. Eine vierwöchige Social-Media- und Influencer-Kampagne gipfelte im Super Bowl 2024, bevor der Stunt aufgedeckt wurde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Heute Abend geht es weiter mit der Verleihung der Löwen in den Kategorien Brand Experience & Activation, Creative Business Transformation, Creative Commerce, Creative Effectiveness, Creative Strategy, Innovation und Luxury and Lifestyle.