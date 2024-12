Wie weit ist Dichand durch? II

Nach unserem Newsletter vom 3.12. „Sind sich Dichand und Funke einig?“ nun also ein Follow-Up: Denn die Übernahme der Funke/Signa/Benko-Anteile durch Christoph Dichand war das große Thema – hinter vorgehaltener Hand – beim Adventempfang des Verbands der österreichischen Zeitungen und Zeitschriften. Dort wurden die von Medikratius kolportierten Informationen, worauf sich Dichand und die Deutschen grundsätzlich handelseins seien von Seiten mehrerer Anwesenden bestätigt. Diverse Adventgäste steuerten zusätzliche Puzzlesteine bei.

In der Branche habe man keine Ahnung, wie weit der Weg zwischen Signing und Closing sei, meinte einer. Und ein anderer: ein schlechtes Geschäft für die Deutschen einerseits, denn sie wollten viel mehr Cash haben. Ein gutes Geschäft freilich dahingehend, dass man steuerlich die vom Schiedsgericht jetzt endgültig aufgebrummten Garantiegewinne der Familie Dichand gut verpacken könne. Im Kaufvertrag. Mit steuerschonenden Rahmenbedingungen. Auch die Informationen, wonach man so lange kein offizielles Statement hören werde, dass die Anteile an Dichand gingen wurde von Anwesenden bestätigt. Die Sache sei deshalb noch nicht durch , weil es überhaupt keinen Sinn habe, wenn man „unten“ in der Kronenzeitung eine Übertragung der Anteile durchgeführt habe und „oben“ – sprich in der Mediaprint – die Deutschen noch immer drinnen säßen. Das wäre eine Prolongation der bestehenden Zores auf weitere Jahre. Nur dann, wenn die Deutschen „überall“ draussen seien, könnte Ruhe und neue Strukturen einkehren.

Beim 1. Adventempfang des neuen Präsidenten Maximilian Dasch folgten auf Einladung des VÖZ-Geschäftsführers Gerald Grünberger die Chefs fast aller Medien. Von der Österreich Verlagsgruppe Wolfgang Zenker, von der Krone Superressort-Leiter Rainer Nowak, VGN-Chef Horst Pirker, ORF-Kommunikationschef Martin Biedermann, Springer & Jacoby Ralf Kober, Mariusz Demner parlierte mit Ekaterina Mucha auf italienisch, und viele andere, die sich an italienischen Schmankerln bei Regina Margherita delektierten.