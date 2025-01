ServusTV übernimmt Pole Position in der Formel-1

Die österreichischen Formel-1-Fans dürfen sich freuen: ServusTV bleibt auch 2025 ein zentraler Player im heimischen Free-TV, wenn es um die Königsklasse des Motorsports geht. Als Rechtehalter zeigt der Salzburger Privatsender erneut zwölf Rennen live – darunter prestigeträchtige Klassiker wie Monaco und Monza sowie die hochkarätigen US-Events in Miami und Las Vegas.

Die Partnerschaft zwischen ServusTV und dem ORF bleibt formal gleichberechtigt, da sich die beiden Sender die Formel-1-Saison 2025 mit je zwölf Live-Rennen teilen. Exklusivrechte für einzelne Rennen hat keiner der beiden – wer alle Grands Prix live sehen möchte, muss also zwischen den beiden Sendern wechseln. Dennoch hat sich ServusTV mit einer geschickten Auswahl an hochkarätigen Rennen eine Pole Position in der Berichterstattung gesichert.

Salzburg-Sender startet früher in die Saison

Während der ORF erst mit dem Auftakt-GP in Australien (16. März) auf Sendung geht, beginnt die Formel-1-Saison bei ServusTV bereits am 18. Februar mit der weltweit ersten gemeinsamen Team-Präsentation aus London. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Formel-1-WM versammeln sich dort erstmals alle Teams und Fahrer zu einer gemeinsamen Vorstellung – ServusTV überträgt die Veranstaltung live ab 21:15 Uhr.

Auch das erste Live-Rennwochenende von ServusTV hat es in sich: Der Große Preis von China (23. März) bietet nicht nur den ersten Grand Prix des Senders, sondern auch das erste Sprintrennen der Saison. Ein weiteres Sprintrennen überträgt ServusTV am 4. Mai beim GP von Miami – Motorsportfans kommen also von Anfang an voll auf ihre Kosten.

Mehr Top-Rennen im ServusTV-Programm

Mit der Übertragung der Rennen in Monaco (25. Mai), Monza (7. September) und dem spektakulären Saisonfinale in Abu Dhabi (7. Dezember) hat sich ServusTV einige der prestigeträchtigsten Events des Rennkalenders gesichert. Besonders die US-Rennen in Miami, Austin und Las Vegas haben sich zu großen Publikumsmagneten entwickelt – ServusTV bringt sie live ins österreichische Wohnzimmer.

ORF mit Spielberg-GP live

Auch der ORF überträgt zwölf Rennen, darunter neben dem Auftakt-GP in Australien auch den Heim-Grand-Prix in Spielberg (29. Juni). Alle Rennen, die ServusTV nicht live zeigt, sind in voller Länge im Re-Live abrufbar.

ServusTV setzt auf bewährtes Expertenteam

Das Motorsport-Team von ServusTV ist auch 2025 wieder mit vollem Einsatz dabei: Andrea Schlager, Christian Klien, Mathias Lauda, Andreas Gröbl, Philipp Eng und Philipp Brändle liefern Analysen, spannende Interviews und packende Renn-Action aus der Boxengasse.

Hochspannung in der Fahrerwertung

Die Formel-1-Saison 2025 verspricht Hochspannung: Kann Max Verstappen seinen fünften WM-Titel in Folge holen und mit Michael Schumacher (2000-2004) gleichziehen? Oder gelingt Lewis Hamilton nach seinem spektakulären Wechsel zu Ferrari der große Coup? Auch McLaren meldet sich nach langer Durststrecke wieder zurück im Titelkampf.

Niedrigspannung auf der Strecke

Die Formel 1 hat in den letzten Jahren (trotz aller Liebe zu Red Bull) spürbar an Spannung verloren. Die technische Dominanz einzelner Teams macht Überraschungen selten, während strategische Vorgaben und Boxenfunk-Kommandos die Fahrer zunehmend wie Schachfiguren erscheinen lassen. Programmierte Reifenstopps und vorhersehbare Renntaktiken haben die Dynamik früherer Jahre verdrängt. Rad-an-Rad-Duelle über mehrere Kurven hinweg waren einmal – heute gibt’s einen Rüffel vom Teamchef und empfindliche Geldstrafen. Aber wen juckt das schon?

(PA/red)