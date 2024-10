ORF-PROGRAMM 2025 – The Future is ON

The Future is ON“ lautet das Credo der ORF-Programm – Präsentation 2025. Dieses Motto soll auch der Auftakt für eine Vielzahl neuer Programmvorhaben, die der ORF im Programmjahr 2025 in TV, Radio und online präsentiert. Im Rahmen des Festaktes wurden auch die ORF Awards 2024 verliehen.

Ob lineare TV-Angebote der größten Sender Österreichs ORF 1, ORF 2, ORF III, ORF SPORT+, ob die Radio-Giganten Ö1, Ö3, FM4 und die ORF-Regionalradios, ob die digitalen Marktführer ORF ON und ORF KIDS oder die hochgelobten Digitalangebote Topos, Sound, ORF.at – sie alle sind 365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich, für die Menschen in Österreich da. Und die österreichische Bevölkerung nimmt das Angebot sehr gut an: Die vielfältigen Leistungen der Sendergruppe ORF werden von rund 6,4 Millionen Menschen täglich zumindest einmal genutzt – das sind 95 Prozent der Bevölkerung, die den ORF in ihren Lebensalltag integrieren. Im europäischen Vergleich gehört der ORF mit 91 Prozent wöchentlicher Reichweite bei 12+ und 89 Prozent beim jungen Publikum jeweils zu den drei erfolgreichsten öffentlich-rechtlichen Broadcastern. Der „ORF für alle“ liefert „Content für alle“ – 2025 is ON!

ORF-Programm 2025 – Für jeden etwas dabei

Frische und multimedial präsentierte Produktionen, große Events sowie bewährte und beim Publikum beliebte Programm-Standards will der „ORF für alle“ im kommenden Jahr bieten. Das ORF-Programm 2025 soll daher ein abwechslungsreiches „Programm für alle“ sein. Wie das aussehen wird, wurde am vergangen Dienstag im Rahmen einer Präsentation am ORF Mediencampus in Wien gezeigt. Vor Medienvertretern präsentierten ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sowie ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz die zahlreichen Programmhighlights 2025.

Weißmann – “…nicht nur Verpflichtung, sondern Leidenschaft.”

„Der ORF gehört zu den Top drei der öffentlich-rechtlichen TV-Sender Europas”, betont dabei Generaldirektor Roland Weißmann die herausragende Stellung des ORF, und weiter: “Wir unterhalten und informieren Österreich jeden Tag, von der großen Sondersendung bis zur regionalen Tickermeldung. Das ist für die Mitarbeiter:innen des ORF aber nicht Verpflichtung, sondern Leidenschaft. Diese Leidenschaft trägt das umfangreiche Programmangebot 2025.” – ‘Content für alle’ bedeutet daher auch im Jahr 2025 Tausende neue Programmstunden unter den Labels „STREAM ON!“, „COME ON!“, „DREAM ON“, „FOCUS ON!“, „GAME ON!“, „SPOT ON!“, „EXPLORE ON!“ und „TURN ON!“ (hier klicken und mehr dazu erfahren)

S. Groiss-Horowitz – “Österreich als rot-weiß-roter Faden”

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz ergänzt: „Unser Versprechen, ein ‚ORF für alle‘ zu sein, bedeutet ein ‚Programm für alle‘ zu bieten. Daraus ergibt sich in der kommenden Saison ein bunter Mix aus Innovationen und bewährten Lieblingssendungen, aus großen Events und regionalen Ereignissen, aus fundierter Information und bester Unterhaltung – mit Österreich als rot-weiß-rotem Faden, der sich durch unser gesamtes Programmangebot zieht.“

ORF-Awards – Gesehen, gehört und geklickt

Mit der neuen Streamingplattfom ORF ON hat der ORF einen relevanten Meilenstein der digitalen Transformation umgesetzt und startet in die Zukunft der Bewegtbildvermarktung. Zeitgleich mit der Einführung des neuen digitalen Flagship-Stores hat die ORF-Enterprise die ORF-AWARDS komplett neu gedacht, um diesen wichtigen Digitalisierungsschritten Rechnung zu tragen. Sie werden erstmalig in den drei Kategorien ‚GESEHEN‘, ‚GEHÖRT‘ und ‚GEKLICKT‘ verliehen.

ORF-Awards 2024 – Die Winner der neuen Kategorien

Großer Abräumer beim Award 2024 waren dabei Erste Bank und Sparkasse, Jung von Matt Donau und Wavemaker. Sie gewannen in allen drei Kategorien in Summe zweimal Bronze für „Der Schattenspringer“ und „Der Anhalter“ sowie einmal Gold für „George Business“. Mit ihnen wurden auch die Produktionsfirmen Blautöne, Budde Music Austria, Das Rund, White House Music und Zauberberg Productions ausgezeichnet. Gold holte sich in der Kategorie „GESEHEN“ McDonald’s mit DDB Wien, OMD und Mel P Filmproductions für „Sorry Mum“. In der Kategorie „GEHÖRT“ ging Gold an Mömax, DMB., Media 1 und Tic-Music Tonstudio Gold für „Entschuldigungsbrief“.

O. Böhmdorfer – „‚ORF für alle‘ ist der starke Partner der werbetreibenden Wirtschaft…“

„Die ORF-AWARDS würdigen gemeinsame Werbeerfolge von starken und beispielgebenden Teams. Zum 25-jährigen Jubiläum und zum Start der neuen Streamingplattform ORF ON blicken wir in die Zukunft der Bewegtbildvermarktung. Der öffentlich-rechtliche ‚ORF für alle‘ ist der starke Partner der werbetreibenden Wirtschaft und hat mit ORF ON den neuen, zukunftsweisenden digitalen Flagship Store eröffnet, der die qualitativ hochwertigen und journalistisch fundierten ORF-Bewegtbildangebote gemeinsam mit wirkungsstarken Kampagnen noch näher an die Menschen bringt“, betont O. Böhmdorfer abschließend.