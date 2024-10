Mediendiskursstudie 2024: Streaming im Aufwind

Die Mediendiskursstudie Wien 2024 zeigt: Klassische Medien wie TV, Radio und Print bleiben stabil. Während die Internet-Nutzung seit mehreren Jahren unverändert bleibt, werden Streaming-Dienste immer beliebter.

Top-Themen der WienerInnen

Acht von vier WienerInnen nutzen täglich das Internet. Fast die Hälfte ist in sozialen Netzwerken aktiv. Dabei interessieren die WienerInnen besonders Themen wie Gesundheit, Sicherheit und Verkehr. Auch Energie und Wasser, Parks und Erholung sowie Umwelt gewinnen an Interesse. Neu in der Studie: Der Einfluss der Medien auf die Meinungsbildung. Damit will die Stadt Wien die Qualität der Informationen weiter verbessern.