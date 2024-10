KURIER feiert 70 Jahre

Moderatorin Alice Tumler hieß die Gäste im Belvedere 21 nach einer mitreißenden Eröffnungsshow willkommen. Danach ergriff KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl das Wort und leitete den Abend mit einer eindrucksvollen Rede ein. „Der KURIER blickt mit Stolz, Respekt und Demut auf die vergangenen 70 Jahre zurück. Und wir arbeiten hart daran, für die nächsten 70 Jahre gerüstet zu sein“, so Grasl.

Ehrenmünzen für Ex-Chefredakteure

Im Anschluss wurden besondere Ehrungen vergeben: Raiffeisen Holding NÖ/Wien Vorstand Erwin Hameseder, Herausgeber Christoph Dichand, KURIER-Herausgeberin Martina Salomon und KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart überreichten Ehrenmünzen an ehemalige KURIER-Chefredakteure wie Franz Ferdinand Wolf (1988 – 1993), Peter Rabl (1993 – 2005), Christoph Kotanko (2005 – 2010), Helmut Brandstätter (2010 – 2018) und den ehemaligen Geschäftsführer Thomas Kralinger (2007 – 2024).

Verleihung der Platin-ROMYs

Eine besonderes Highlight markierte die Verleihung von vier KURIER Platin-ROMYs. Die ersten beiden heißbegehrten Statuen wurden an die Fußballlegenden Herbert Prohaska und Hans Krankl von Sport-Moderator Rainer Pariasek verliehen. Direkt im Anschluss wurde dann das bestgehütete Geheimnis des Abends gelüftet: eine KURIER Platin-ROMY ging an den ikonischen deutschen Entertainer Hape Kerkeling für das Lebenswerk. Die Laudatio auf den Publikumsliebling hielt Überraschungsgast Conchita Wurst. Die prompt ebenfalls mit einer KURIER Platin-ROMY ausgezeichnet wurde für einen der Jubelmoment der letzte 70 Jahre – nachdem sie 2013 den ESC für sich entschieden hat und so für einen der bewegendsten TV-Momente in der österreichischen TV-Geschichte gesorgt hatte.

Nach dem offiziellen Teil des Abends wurden die Gäste mit einem kulinarischen Flying Dinner des Wiener Caterers Gerstner verwöhnt. Wenig später startete die Aftershow-Party, die bis tief in die Nacht andauerte.

Hochkarätige Gäste

Unter den Gratulanten dieses Abends befanden sich Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, Herausgeber Christoph Dichand, Außenminister Alexander Schallenberg, Albertina Geschäftsführer Klaus Albrecht Schröder, ORF Generaldirektor Roland Weißmann, Vorstand Raiffeisen Holding NÖ/ Wien Erwin Hameseder und Generaldirektor Raiffeisen Holding NÖ/ Wien Michael Höllerer sowie Moderator Tarek Leitner, Künstlerin Sabine Wiedenhofer, Haubenkoch & Unternehmer Toni Mörwald, Model Barbara Meier, Ö3-Lady Silvia Grad, ORF-Moderatorin Eva Pölzl uvm.