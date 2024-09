Goldbach präsentiert Iconic Screen

Der neue Iconic Screen von Goldbach besteht aus 20.000 Schrauben, 216 Paneelen, 1,5 Kilometer Verkabelung und wiegt 15 Tonnen. Das Leuchtschild befindet sich in Brunn am Gebirge auf dem Dach eines Fitnessstudios, in direkter Sicht der starkbefahrenen B12. Die Werbefläche kann sowohl einzeln als auch kombiniert auf zwei Bildschirmen, die um die Ecke positioniert sind, bespielt werden. Was u.a. kreativen Raum für 3D-Visualisierungen bietet. Der Iconic Screen ging Ende August anlässlich des 2. Jubiläums des DOOH-Netzwerks der Firma online.