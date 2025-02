Das Ballkleid als Markenzeichen am Opernball

Der Wiener Opernball ist nicht nur ein gesellschaftliches Highlight, sondern auch eine Bühne für Mode, Inszenierung und mediale Aufmerksamkeit. Die Roben der Moderatorinnen und prominenten Gäste sind jedes Jahr Gesprächsthema und Ausdruck von Eleganz, Raffinesse und Inszenierungskunst. Sie spiegeln die Wiener Balltradition wider und setzen glamouröse Akzente, die über den Abend hinaus medial nachwirken.

Die Moderatorinnen und ihre Roben

Die Moderation des Opernballs verlangt neben Souveränität auch ein stilistisches Gespür. ORF-Moderatorinnen wie Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl, Silvia Schneider und Lilian Klebow präsentieren sich in maßgefertigten Roben, die perfekt auf ihre Rollen abgestimmt sind.

Mirjam Weichselbraun setzt auf einen Look von Jürgen Christian Hoerl, der Moderne und klassische Eleganz verbindet.

Teresa Vogl erscheint in einem zweiteiligen Design von Eva Poleschinski, das Makramee-Elemente und Ballglamour kombiniert.

Silvia Schneider hat sich für eine goldene Eigenkreation mit Designerin Liliya Semenova entschieden.

Lilian Klebow setzt auf eine Paillettenrobe von Michel Mayer mit feinen Stickereien aus Vorarlberg.

Sasa Schwarzjirg in weinrot

Ein besonderes Highlight ist der Auftritt von Sasa Schwarzjirg, die in einer maßgefertigten Robe von Tamara Mascara (alias Raphael Massaro) strahlen wird. Die tiefweinrote Kreation wurde in 50 Stunden Handarbeit gefertigt und ist eine Hommage an die große Balltradition der Wiener Staatsoper. Die handgefertigte Korsage ist mit hunderten Steinen bestickt, die bei jeder Bewegung funkeln. Look wird durch Diamantschmuck mit insgesamt 22,5 Karat ergänzt, der das verspielte Design der Korsage aufgreift.

Ein Highlight ist das asymmetrische Collier, ein 60 Jahre altes Vintage-Stück aus Platin und Diamanten, das den Look abrundet. Der Schmuck stammt aus dem Traditionshaus Rozet Fischmeister und umfasst zudem passende Ohrringe und einen Ring aus Weißgold, besetzt mit Navette-Diamanten.

Blue Note am Opernball

Auch Designer Alexis F. Gonzalez setzt dieses Jahr auf opulente Eleganz mit einem Hauch des goldenen Hollywood-Zeitalters. Seine Entwürfe sind von Stilikonen wie Grace Kelly, Sophia Loren und Audrey Hepburn inspiriert.

Corinna Kamper, ORF-Moderatorin und Motorsportlerin, trägt eine viktorianische Korsagenrobe aus Samt, die mit einem zehn Meter langen Rock eine majestätische Silhouette erzeugt.

Johanna Kräuter, Sopranistin und Chansonnière, erscheint in einer mitternachtsblauen Robe aus Samt und Seidentaft, die klassische Eleganz mit moderner Raffinesse verbindet.

Beide setzen auf funkelnden Kristallschmuck von Swarovski, der das Licht perfekt einfängt. Ihre Schuhe stammen aus der „Verrückt nach Alles Walzer“-Kollektion von Humanic, die für Komfort und Eleganz sorgen – essenziell für eine lange Ballnacht.

Ekaterina Mucha Signature-Look

Auch Elite-Herausgeberin Ekaterina Mucha wird wieder am Ball sein und in ihrer eigenen Loge an der Seite ihres Gatten, dem Verleger Christian W. Mucha, für einen spektakulären Auftritt Sorgen. Sie trägt eine smaragdgrüne Robe von Erika Suess, kombiniert mit einer Schmuckleihe der Extraklasse:

Ein Diamant-Saphir-Collier im Wert von 253.000 Euro, das bereits 2010 von Elina Garanca getragen wurde.

Das Collier besteht aus 74,56 Karat Diamanten und zwölf großen Saphiren mit insgesamt 110,54 Karat.

„Das Kleid und die Schmuckwahl sind eine Hommage an die große Balltradition Wiens“, so Mucha, die in der Loge 6 im ersten Rang erwartet wird.

Mode als mediales Aushängeschild

Die Roben der Moderatorinnen und Gäste sind nicht nur für die Ballnacht entscheidend, sondern sorgen auch medial für anhaltende Aufmerksamkeit. Bilder von den aufwendigen Kleidern dominieren die Berichterstattung, setzen Trends und prägen das internationale Image des Opernballs. Die enge Verbindung von Mode, Medien und Wiener Tradition zeigt sich Jahr für Jahr – und macht den Wiener Opernball zu einer einzigartigen Bühne für die Kultur und Tradition dieses Landes.

