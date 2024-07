Daniela Schopf verstärkt Goldbach Austria

Daniela Schopf, eine versierte Branchenkennerin aus München, übernimmt ab sofort die Position der Key Account Managerin Online bei Goldbach Austria. Mit ihrem umfangreichen Erfahrungsschatz aus ihrer fünfjährigen Tätigkeit bei IP Österreich, zuletzt als Sales Manager Agency, bringt die 33-jährige Magistra der Kommunikationswissenschaften wertvolle Expertise in der Vermarktung digitaler Werbelösungen mit.

In ihrer neuen Rolle bei Goldbach Austria wird Schopf insbesondere für die Betreuung bestehender sowie potenzieller Kunden in den Bereichen Online und Mobile zuständig sein. Michael Aistleitner, Head of Online Sales bei Goldbach Austria, zeigt sich begeistert über die Verstärkung: „Mit Daniela Schopf haben wir eine erfahrene Expertin für die Vermarktung digitaler Angebote gewonnen. Wir freuen uns sehr über die kompetente Verstärkung unseres Sales-Teams.“

Daniela Schopf selbst ist hochmotiviert und sieht ihre neue Aufgabe als spannende Herausforderung: „Im Vordergrund steht für mich immer, individuell auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können, sie mit unserem breitgefächerten Portfolio dabei zu unterstützen, ihre relevanten Zielgruppen mit aufmerksamkeitsstarken und kreativen Werbemaßnahmen, die den Puls der Zeit treffen, zu erreichen. Ich freue mich sehr, hier bei Goldbach Teil eines kompetenten Digitalteams zu sein und meine Expertise einbringen zu können.“

Goldbach Austria, bestehend aus Goldbach Audience Austria und Goldbach Media Austria, ist einer der führenden Vermarkter von Medien- und Werbeangeboten in den Bereichen TV, Online, Mobile, Advanced TV und Digital Out-of-Home. Das Unternehmen setzt auf intelligente Multi-Screen-Vernetzung und eine effiziente Zielgruppenansprache, um Markenbotschaften zur richtigen Zeit auf den richtigen Bildschirmen zu platzieren. Die Goldbach Austria GmbH ist Teil der Goldbach Group AG, die in der Schweiz, Österreich und Deutschland tätig ist und zur TX Group gehört.

PA/Red.