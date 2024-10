APA ist 175 Jahre

Heute ist die APA eine von nur rund 20 Nachrichtenagenturen weltweit, die von Staat und Regierung unabhängig sind.

Vor über 175 Jahren war es Charles-Louis Havas, der in Paris 1835 mit der „Agence Havas“ die weltweit erste Nachrichtenagentur gründete. Die Nachfrage nach Informationen aus der ganzen Welt stieg rasch an, und um 1850 wurden weitere auf den Handel mit Nachrichten spezialisierte Büros gegründet: Die „Associated Press“ in New York (1848) und das „Wolff’sche Telegraphische Bureau“ in Berlin (1849). Ein Jahr nach der Revolution in Wien, am 10. Oktober 1849, zog der Publizist Joseph Tuvora hinterher und gründete die „Österreichische Correspondenz“.

Die damalige Nachrichtenagentur hatte mit dem heutigen Grundauftrag der im genossenschaftlichen Eigentum der Medien befindlichen APA – Austria Presse Agentur jedoch nur wenig gemeinsam. Sie war ein privates Nachrichtenbüro und wurde nach einer Falschmeldung über den Ausgang der Schlacht von Magenta zehn Jahre später zur Gänze verstaatlicht und diente knapp 100 Jahre als Sprachrohr der Regierung.

Unabhängig wiedergegründet

Dass 1946 in Österreich dann eine „entstaatlichte“ Nachrichtenagentur das Licht der Welt erblickte, kam quasi einem Traditionsbruch gleich. Dies lag nicht zuletzt im Interesse der Alliierten, die auch in den besiegten Ländern – Deutschland, Italien und Japan – eine Privatisierung nach dem Genossenschaftsprinzip durchführten.

Verbreiterung des Abgebots

Zugleich galt es auch, die ökonomische Unabhängigkeit als Voraussetzung für redaktionelle Unabhängigkeit zu sichern. Dies führte zu einer Austöchterung der Verbreitungs-, Medienbeobachtungs- und technischen Dienste in die Unternehmen APA-OTS, APA-DeFacto und APA-IT – die heute im Medien- und Kommunikationsmarkt zu wichtigen Playern zählen.

apa