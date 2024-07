ÖMG startete in den Sommer

Hier galt es, nicht nur zu netzwerken und die warme Sommerluft mit einem kalten Getränk zu genießen. An dem Abend wurden auch die Jahrgangsbesten der Online-Marketing und Social-Media-Marketing Lehrgänge der Werbe Akademie geehrt. Damit sollen herausragende Leistungen im Rahmen eines Diplomlehrgangs gewürdigt werden. Die Preise gingen diesmal an John Kücükcay und Lehrgangsleiter Markus Nutz/SPiNNWERK im Bereich Social-Media-Management sowie an Kerstin Voit mit Lehrgangsleiterin Kirsten Neubauer/St. Martins Therme im Bereich Online Marketing.

„Die Vernetzung verschiedener Akteure im Marketing gehört zu unseren Kernaufgaben als ÖMG. Deshalb ist es uns eine besondere Freude, jedes Jahr bei unserem Sommerfest Unternehmen und Absolvent:innen zusammenzubringen“, resümierte das Präsidenten-Duo Barbara Rauchwarter und Alexander Oswald.

Dann war es aber Zeit für den gemütlichen Teil. Der mit spanischen Leckerbissen gestartete wurde, bevor die Spanier dann auch im Fußball die Franzosen von der EURO verabschiedeten.

Den Abend genossen unter anderem Marion Stelzer-Zöchbauer (Cope Content Performance Group), Alexandra Bigl (Menschen für Menschen), Louisa Böhringer (Personalbranding), Martin Distl (Studiom groupm), Peter Drobil (ehem. Präsident der ÖMG), Gabriele Stanek, Isabella Beyer-Sebor (Medienexpertin), Leo Bruckner (Geschäftsführer von Coconutz), Günther Gerhard (CEO and Co-Founder at Digitalsunray Media), Rita Skof-Peschetz (WP Stars Digitalagentur), Katja Wyrobek (Porsche), Petra Haller (Unternehmenssprecherin APA) sowie Julia Schlader (CEO & Founder at Circular Growth).