Neue Kraft für Außenwerbung gegründet

Die führenden heimischen Anbieter von analogen und digitalen Werbeflächen im öffentlichen Raum stärken seit 14. November 2024 gemeinsam ihren Außenauftritt. An diesem Tag wurde der Verband Out Of Home Austria (OOHA) formal gegründet.

Offizielle Präsentation im Jänner

Der Verband soll die Vorteile zeitgemäßer Außenwerbeformen weiter bekanntmachen und den Mitgliedern einen übergreifenden Mehrwert bringen. Erster Präsident des OOHA ist Gewista-CEO Franz Solta. Als Sprecherin konnte die erfahrene Marketing- und Kommunikationsexpertin Friederike Müller-Wernhart gewonnen werden. Die offizielle Präsentation des Verbands Out Of Home Austria für Presse und Agenturen erfolgt am 14. Jänner 2025 in Wien.

Die Vorstandsmitglieder

„Mit der Gründung von OOHA ist uns ein Meilenstein in Richtung Zusammenarbeit und aktiver Gestaltung von Werbung im öffentlichen Raum gelungen“, formuliert Solta die Erwartungen an den neuen Verband im Namen des gesamten Vorstandes. In diesem sind Andreas Allerstorfer (Allerstorfer Werbeservice GmbH), Josef Almer (Goldbach Austria GmbH), Fred Kendlbacher (Progress Aussenwerbung GmbH), Josef Maier (mw monitorwerbung GmbH), Claudia Mohr-Stradner (Epamedia GmbH), Bernd Schönegger (Ankünder GmbH), Karin Seywald-Czihak (ÖBB Werbung GmbH), Dominik Sobota (Progress Vorarlberg Werbe GmbH) und Franz Solta (Gewista Werbegesellschaft m.b.H.) vertreten.