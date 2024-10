Neue Kampagne bricht mit Klischees

In einer Branche, die für konservative Kommunikation bekannt ist, bricht die Recruiting-Kampagne „Machs wie Hans“ alle Regeln und setzt auf eine Mischung aus Humor und Ehrlichkeit. Seit Anfang Oktober inspiriert sie so Vertriebsmitarbeiter, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen – Augenzwinkern inklusive.

Mit Witz und Charme

Das Herzstück der Kampagne ist ein unterhaltsamer Spot, der in Zusammenarbeit mit der Satisfiction Filmproduktion entstanden ist. Hauptfigur „Hans“ verkörpert das Leben eines Allianz Agenturpartners. Durch eine bewusst überspitzte und humorvolle Darstellung zeigt LWND die Vorteile einer Partnerschaft auf, darunter gute Verdienstmöglichkeiten und ein fixes Basiseinkommen in den ersten drei Jahren.

Information plus Humor

Melanie Fischer, Managing Partner von LWND, erklärt: „Mit ‚Machs wie Hans‘ wollten wir bewusst aus dem Rahmen fallen. Wir haben uns getraut, ein aktuelles Thema aus der Arbeitswelt mit einer Prise Humor zu versehen. Das Ergebnis ist eine Kampagne, die sowohl unterhält als auch informiert.“

Digitale Strategie für maximale Reichweite

Bei der Verbreitung der Kampagne wird auf eine starke digitale Präsenz gesetzt. Durch den gezielten Einsatz von Social Media und YouTube wird eine breite Zielgruppe angesprochen, die sowohl erfahrene Versicherungsvertriebler als auch Branchenneulinge umfasst.