Merlicek & Partner feiert Ja! Natürlich

Unter dem Claim Bio über den Tellerrand hinaus kreierte Merlicek & Partner die Jubiläums-Kampagne. Ein illustrierter Teller, der sich durch illustrierte Welten des Produktkreislaufes dreht, soll aufzeigen, dass die Bio-Produkte von Ja! Natürlich nicht nur gut für die Konsumenten, sondern auch für Umwelt und Tiere sind. Was das etwa für den Freilauf der Kühe und damit Milch und Käseprodukte sowie Kräuter unter anderem bedeutet, erklären in erprobter Weise das Schweinderl und sein Bauer.

Zu sehen ist die Kampagne Out of Home, im TV und Hörfunk, sowie in Print.

Zum Jubiläum wurde außerdem eine 3D-Installation am Kleinen Haus der Kunst installiert. „Wir sind uns der täglichen Verantwortung bewusst, den kreativen Auftritt einer nachhaltigen Bio-Marke seit Jahren zu betreuen und zu begleiten. Es ist eine Herausforderung, den schmalen Grat zwischen Bio-Wissens- Transfer und Unterhaltung, die wiederum Aufmerksamkeit für die Marke erzeugen soll, zu beschreiten“, so Rosa Merlicek, Kreativdirektorin und Geschäftsführerin bei Merlicek & Partner.

Credits:

Auftraggeber: Ja! Natürlich GmbH

Kampagne/Sujet: 30 Jahre Ja! Natürlich

Geschäftsführung: Klaudia Atzmüller

Marketing Leitung: Carina Resch

Agentur: Merlicek & Partner

Creativ Direction: Franz Merlicek, Rosa Merlicek

Art Direction: Franz Merlicek, Isabel Diglas

Text: Rosa Merlicek

Kundenberatung: Bettina Übleis, Angelina Brandis

Regie: Rafael Haider, Dominik Hartl

Filmproduktion: Das R&

Illustration: Niña Lerch & Nanna Prieler