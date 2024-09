Mercedes-Benz wirbt mit Antonio Banderas

Zur Filmmusik Daddy Cool veranschaulicht der zweieinhalbminütige Videoclip eine Vater-Tochter-Geschichte. Der Werbespot wurde zwar in Madrid und Barcelona gedreht, findet seinen Auftakt aber im Mercedes-Benz-Studio am Odeonsplatz in München. Die Team-X-Kampagne wird ab dem 09. Oktober aktiviert. Neben dem Hauptfilm gibt es Kurzversionen in unterschiedlicher Länge sowie Printanzeigen.

Während Stella ein Trennungsgespräch führt, darf Antonio als Daddy Cool ihre Mercedes-Benz E-Klasse fahren. Nachdem der spanische Schauspieler einige Termine seiner Tochter absolviert hat, zaubert er ihr mit ihrem Lieblingsessen ein Lächeln ins Gesicht. Im Fokus der Kampagne stehen die Personalisierbarkeit des Automodells sowie die Sprech- und Erklärungsfunktion.