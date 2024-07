Klassik für Alle

Der Sommer ist da. Und mit ihm die entsprechenden Festspiele. Wer dabei sein will, findet seine Karten unter der oeticket-Plattform klassikticket.at. Diese Kunde zu verbreiten konzipierte Springer & Jacoby unter dem Titel Begnadet für das Schöne eine entsprechende Kampagne.

Sie setzt sich aus drei Sujets zusammen, innerhalb derer alltägliche Gegenstände zu Symbolen der Musik und Kunst werden. So verwandeln sich schwarze Socken, die an einem weißen Heizkörper zum Trocknen hängen, in eine Klaviatur. Der Schlauch eines Staubsaugers entpuppt sich als Notenschlüssel, während der Kopfschutz eines Malers an Mozarts Perücke erinnert.

Verantwortlich für die Kreation zeichnen unter anderem Paul Holcmann, Geschäftsführer Kreation von Springer & Jacoby Österreich, sowie die Creative Directors Klaus Ketterle und Stela Pancic.

Zu sehen ist die Kampagne auf digitalen Kanälen, im Print und DOOH.

Credits:

Auftraggeber: eventim Austria

CEO: Christoph Klingler

CMO: Dirk Colombet

Marketingleiterin: Roberta Scheifinger

Marketing Managerin: Lena Melchart

Data & Media Consulting: Martin Kathenbach

Agentur: Springer & Jacoby Österreich:

Geschäftsführer Kreation: Paul Holcmann

Creative Director: Klaus Ketterle, Stela Pancic

Art Director: Christian Spindler

Grafik: Annika Schöck, Melanie Geyer

Text: Helmut Stummer

Geschäftsführer Beratung: Ralf Kober

Etat Director: Raphaela Frauscher

Kundenberatung: Laura Gutierrez

Foto- und Videoproduktion: Gradwohl Creations GmbH

Fotografin: Svetlana Gradwohl

Regisseurin: Veronika Matsepuro

Kameramann: Gena Chelei

H&M: Ekaterina Bobrov

Stylistin: Galina Konokhova