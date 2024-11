Globale Werbeausgaben steigen 2025 um 7 Prozent

Und die sitzen nicht in Europa. Die steigenden Werbeausgaben fließen in erster Linie in die USA und nach Asien. Und auch dort nur in wenige Bereiche. Vor allem in Onlinewerbung. Und die schöpfen Google, TikTok oder Amazon ab. Wobei Google hier die Vorreiterrolle übernimmt. 2024 steckte man sich 22,1 Prozent der Werbeausgaben in die Tasche. Und vereint mehr als 90 Prozent der Suchwerbung.

Insgesamt haben die Onlineunternehmen 2024 69 Prozent der Werbeausgaben abgeschöpft. Und das in einem Rekordjahr. Immerhin dürften laut WARC die Werbeausgaben heuer bei rund 1,08 Billionen Dollar zu liegen kommen. Was einem Zuwachs von 10,7 Prozent oder 104 Mrd. Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Online-Werbekanäle holten sich davon einen überdurchschnittlichen Anteil und steigerten ihr Volumen um 14,1 Prozent. Aber auch das lineare Fernsehen, so WARC, kann sich um knapp 10 Prozent steigern.

Nächstes Jahr soll es laut dem Marktbeobachter mit großen Sprüngen weitergehen. Um 7,2 Prozent, so die erste Prognose, werde das globale Werbebudget wachsen. Doch auch hier gestaltet sich die Situation in Europa wieder anders. Laut der internationalen Marketer-Befragung gehen in Europa 28 Prozent der Befragten davon aus, dass die Werbebudget wachsen werden. Aber 27 Prozent sind auch der Meinung, dass sie einem Schrumpfungsprozess unterzogen werden.

Der WARC Marketer’s Toolkit Report förderte noch ein globales Problem zutage: Eine wachsende Unzufriedenheit mit Servicequalität und Markenversprechen. Die Diskrepanz zwischen Kundenerfahrung und Markenversprechen vergrößere sich. Grund dafür sind nicht zuletzt Sparmaßnahmen und niedrigere Margen. Doch auch Kunden reagieren auf diese Kluft. Sie kürzen ihre Ausgaben für die jeweilige Marke oder wechseln diese gleich ganz. Laut WARC könnte dies die Markenartikler 3,7 Billionen Dollar kosten.