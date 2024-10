Digitaler Media-Mix heimischer Unternehmen

Gemeinsam mit der Agentur Momentum erhoben Marketing Club Österreich und Fachgruppe Werbung Wien die digitalen Marketingstrategien heimischer Unternehmen. Die zentralen Studienergebnisse der Media-Mix-Benchmark 2024: Knapp 90 Prozent der befragten Marketing- und Werbeverantwortlichen gaben an, dass der Digitalanteil im Media-Mix in ihrem Unternehmen im Jahr 2023 höher war als im Jahr davor. Immerhin 5 Prozent gaben zu Protokoll, dass ihr Unternehmen 2023 im Vergleich zu 2022 stärker in Offline-Medien investiert hat.

Dazu befragt, wie sie den prozentuellen Anteil von Digital Marketing und Digital Advertising am Gesamtmediamix in Österreich einschätzen, antworteten 34 Prozent der heimischen Marketing- und Werbeverantwortlichen „zwischen 21 und 40 Prozent“ und ebenfalls 34 Prozent „zwischen 41 und 60 Prozent“.

Zum Digital-Anteil an der Gesamtwerbung im eigenen Unternehmen gaben 8 Prozent der Befragten „zwischen 21 und 40 Prozent“ zu Protokoll, und 32 Prozent der Marketer/Werber gehen von einem Digital-Anteil an ihren Werbeaktivitäten im Jahr 2023 „zwischen 41 und 60 Prozent“ aus. Dass die stetige Verschiebung von Offline zu Online munter weiter geht, zeigt auch der Anteil derer, die den Digital-Anteil an der Gesamtwerbung im eigenen Unternehmen mit „zwischen 61 und 80 Prozent“ angeben: nämlich 26 Prozent.

InGame Advertising und Audio im Trend

Die Zurückhaltung bei den Werbebudgets spiegelt sich auch in den Antworten auf Frage nach Budgetveränderungen im Werbebereich wider: Bei 71 Prozent der Befragten gab es von 2022 auf 2023 keine signifikanten Veränderungen beim Werbebudget, bei 13 Prozent sank das Werbebudget sogar und nur bei 16 Prozent wurde aufmunitioniert. Zu den Gewinnern unter den digitalen Medienkanälen zählten 2023 InGame Advertising (+22 Prozent) und Digital Audio (+22 Prozent), Social Media (+20 Prozent), E-Mail-Marketing/Newsletter Marketing (+19 Prozent), Bewegtbild/Video (+17 Prozent), SEO (+17 Prozent), Retail Media (+17 Prozent), Mobile (+16 Prozent), Integrated Content (+14 Prozent) und Display (+14 Prozent). Teilweise deutlich weniger wurde von den Befragten in die Kanäle Afflilate Marketing (-7 Prozent), Digitale Rubrikenmärkte (-14 Prozent) und Yellow Pages (-64 Prozent) investiert.

Mit weiteren Steigerungen der Werbeinvestitionen im Jahr 2024 im Ausmaß von 23 Prozent kann man bei der Werbeform InGame Advertising rechnen. Um 21 Prozent soll Video zulegen, um 11 Prozent Retail Marketing und Mobile Marketing um 10 Prozent.

„Die Ergebnisse der 228 Computer-assisted Web Interviews (CAWI) zeigen auf, in welche digitalen Medienkanäle werbetreibende Unternehmen 2023 ihr Werbegeld investiert haben und inwiefern diese Akzentuierungen 2024 noch weiter verstärkt werden“, so Maximilian Mondel, Co-Founder von Momentum Wien.