Der ExtraDienst-Jahresrückblick 2025

Der ExtraDienst blickt auf ein Jahr zurück, das von strategischen Umbrüchen, publizistischen Debatten und markanten Personalien geprägt war. Unser Jahresrückblick folgt Monat für Monat den Ereignissen, die die Kommunikationsbranche bewegt haben – von überraschenden Entscheidungen über mediale Schlaglichter bis zu langfristigen Entwicklungen. Sie finden hier unsere Top-Storys des Jahres 2025. Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen und bedanken uns für ihre Treue.

Jänner

Rekorde für den ORF bei Vierschanzentournee

Dreifachsieg des ÖSV-Teams und eine historische TV-Reichweite bereiten dem ORF Freude. 1,7 Millionen Zuschauer verfolgten das Event live, während der zweite Durchgang im Schnitt 1,528 Millionen Zuseher erreichte – ein Marktanteil von beeindruckenden 58 Prozent.

Führungswechsel bei den RegionalMedien Austria

Andreas Eisendle und Georg Doppelhofer bilden den neuen Vorstand der RegionalMedien Austria AG. Mit einem vielfältigen Portfolio, das über 120 lokale Wochenzeitungen, das Online-Portal MeinBezirk.at und zahlreiche Sonderprodukte umfasst.

LGBTIQ+ Beratung erhält eine digitale Bühne

Wie Demner, Merlicek & Bergmann und die Wiener Städtische ein sensibles Thema in die digitale Welt bringen. Die Wahl auf Roblox ist aus Marketingsicht clever, denn sie erreicht direkt die junge Zielgruppe. Doch sie bringt auch eine besondere Verantwortung mit sich.

Radiotest: Private legen zu, ORF-Sender verlieren

Der ORF verliert zunehmend junge Hörer an die Privatsender. Hauptverantwortlich für den Rückgang von Marktanteilen beim öffentlichen Rundfunk ist Ö3. Kronehit bleibt mit 11,3 Prozent Tagesreichweite der stärkste Privatsender, musste aber leichte Verluste hinnehmen.

Ein neues Jahr mit der MG Mediengruppe

Die MG Mediengruppe begrüßt Sie in einem Jahr voller spannender Neuerungen und einem klaren Fokus auf die digitale Zukunft. 2025 führen wir unsere bekannten Printprodukte in eine neue Ära und setzen auf ein modernes Format, das unseren Lesern noch mehr Mehrwert bietet.

Februar

ServusTV übernimmt Pole Position in der Formel-1

Die Partnerschaft mit dem ORF bleibt formal gleichberechtigt. Als Rechtehalter zeigt der Salzburger Privatsender erneut zwölf Rennen live – darunter prestigeträchtige Klassiker wie Monaco und Monza sowie die hochkarätigen US-Events in Miami und Las Vegas.

Anna Thalhammer wird auch profil-Herausgeberin

Die Oberösterreicherin verantwortet neben der redaktionellen Linie nun auch wirtschaftliche Interessen. Zusätzlich zur Verantwortung der inhaltlichen Linie erhält Anna Thalhammer Budgethoheit für die Redaktion und kann strategische Maßnahmen ergreifen

Grammy Awards voller emotionaler Momente

Während Musikgrößen wie Beyoncé und Kendrick Lamar Trophäen einheimsten, sorgte Kanye West mit seinem Verhalten einmal mehr für Aufsehen.Beyoncé konnte mit ihrem Album Cowboy Carter den wichtigsten Preis des Abends gewinnen.

Trump-Administration ändert Regeln für Pressepool

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump bricht mit einer jahrzehntelangen Tradition.Die unabhängige Journalistenvereinigung White House Correspondents’ Association (WHCA) wurde von der Entscheidung über die Besetzung des Pressepools ausgeschlossen.

Opernball 2025 sorgte für Rekordquoten

Der Wiener Opernball bestätigte erneut seinen Status als gesellschaftliches Highlight und Publikumsmagnet. Die Live-Übertragung des ORF lockte bis zu 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme. ATV, oe24.tv und krone.tv boten ebenfalls Programm an.

März

Stocker stockt auf: Drei neue Pressesprecher fürs Kanzleramt

Während die Regierung mit drei verantwortlichen Köpfen arbeitet – Stocker, Babler und Meinl-Reisinger –, setzt das Kanzleramt auf dreifache Verstärkung in der Kommunikation. Mit Peter Treml, Claudia Türtscher und Nina Griessl wurde ein großes Presseteam aufgestellt.

„Heute“-Übernahme offiziell abgeschlossen

Mit dem finalen Abschluss des Verkaufs hat sich die Schweizer TX Group endgültig aus Österreich zurückgezogen. Die Anteile an der Gratiszeitung Heute und Heute.at wurden für 15,75 Millionen Euro an die bisherigen Mitgesellschafter verkauft

Hofer als Printwerber des Jahres ausgezeichnet

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) lud am 13. März 2025 zur festlichen ADGAR-Gala ins Wiener Konzerthaus und zeichnete die kreativsten und wirkungsvollsten Printkampagnen des vergangenen Jahres aus.Der Lebensmitteleinzelhändler Hofer überzeugte die Jury.

Walstead Leykam schließt Druckerei in St. Pölten

während in Österreich Standorte geschlossen werden, bleibt die Walstead Gruppe in Mittel- und Osteuropa aktiv. Druckereien in Slowenien und Tschechien laufen weiter – Regionen, in denen Lohn- und Betriebskosten niedriger sind.

Scripted Reality bringt ATV in Bedrängnis

Die Debatte um „Das Geschäft mit der Liebe“ stellt moralische Fragen an Politik und Gesellschaft. Was ursprünglich als Einblick in die Lebensrealität von Partnersuchenden konzipiert war, ist zunehmend in Richtung Scripted Reality abgedriftet.

April

Unsere letzte FaktuM-Printausgabe

In der allerletzten FaktuM-Printausgabe wird noch einmal auf rund fünf Jahrzehnte Mucha Verlag und MG Mediengruppe zurückgeblickt. Alle Highlights aus fünf Medien gefeatured. Und das große Touristiker-Ranking: Wer 2024 zu überzeugen wusste.

Kritik an Metas Datennutzung für KI

Öffentliche Beiträge europäischer Nutzer auf Instagram, WhatsApp und Facebook sollen künftig verwertet werden. Datenschützer kritisieren seit Jahren, dass diese Praxis der Logik der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) widerspricht.

Das World Press Photo des Jahres 2025

Ein junges Schicksal hat es zum World Press Photo des Jahres 2025 geschafft: Der neunjährige Mahmoud Ajjour fotografiert von der palästinensischen Fotografin Samar Abu Elouf für die New York Times.

Neue Marketingleiterin bei Coca-Cola Österreich

Moosbrugger ist seit 2012 im Unternehmen tätig und war unter anderem als Senior Brand Manager Sparkling für das Limonaden-Portfolio zuständig. Zuletzt arbeitete sie international als Senior Assets Manager.

Fernsehoriginal Peter Rapp ist nicht mehr unter uns

Er war eine der schillerndsten Persönlichkeiten im österreichischen Fernsehen – wortgewandt, unterhaltsam, mit einem Gespür für das Publikum und das richtige Timing. Der Meister der Unterhaltung, Kultmoderator und ORF-Urgestein im Alter von 81 Jahren verstorben.

Mai

oe24.tv überrascht mit Allzeit-Rekord im April

Obwohl der öffentlich-rechtliche Marktführer die Quoten dominiert, zeigen auch Privatsender neue Stärke.Mit 2,5 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen erreichte der Sender der Mediengruppe Österreich einen nie dagewesenen Wert – plus 1,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Hochner-Preis für ORF-Journalistin Nora Zoglauer

Die renommierte Auszeichnung für politische Berichterstattung in Radio und Fernsehen wird ihr für ihre couragierte Berichterstattung und die Aufdeckung von umstrittenen Immobiliengeschäften verliehen. Auslober der Auszeichnung ist die Journalistengewerkschaft.

ProSiebenSat.1 streicht hunderte Stellen

Das rigorose Sparprogramm trifft alle Medienstandorte. Rund 430 Vollzeitstellen werden konzernweit abgebaut – ein Schritt, der nicht nur das Headquarter in Unterföhring betrifft, sondern auch Tochterunternehmen und Beteiligungen in Österreich.

Bundesregierung besetzt ORF-Gremien neu

Sechs Stiftungsräte und ein neuer Publikumsrat – erstmals mit begründeter Eignung. Der Aufteilungsschlüssel für die Mandate war bereits im Regierungsprogramm verankert worden: Drei Stiftungsräte nominierte die ÖVP, zwei die SPÖ und einen weiteren Neos.

Medienmanager Helmut Thoma ist tot

Für sein berufliches Schaffen wurde Thoma vielfach ausgezeichnet – etwa mit dem Deutschen Medienpreis und einem “International Emmy Award”. Hierzulande erhielt er das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien und das Große Silberne für Verdienste um die Republik Österreich.

Juni

“Bares für Rares” zieht von ServusTV zu Puls 4

Ab Herbst 2025 übernimmt Puls 4 das Format, das bislang bei ServusTV lief – flankiert von Joyn, dem Streamingdienst der Sendergruppe. Die ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe hat sich die Rechte an der Austria-Edition gesichert und startet mit neuen Ausgaben in der Primetime.

System CCA gerät nach Vorwürfen in Turbulenzen

Der Ausstieg eines Kreativunternehmers und ein Plagiat bringen Österreichs Kreativpreisverleiher unter Druck. Der Grazer Kreativunternehmer Patrick Haas hatden angebotenen Titel „Creative Lead Steiermark“ abgelehnt.

Leises Brüllen beim Cannes Lions Festival 2025

Rund 26.900 Einreichungen aus aller Welt kämpfen um die begehrten Löwen. Das weltweit wichtigste Werbefestival zeigt sich auch heuer als Schauplatz der Kreativelite. Österreichs Szene war dieses Jahr wenig sichtbar.

Red Bull bleibt wertvollste Marke Österreichs

Red Bull bleibt mit großem Abstand die wertvollste Marke Österreichs. Mit 19,6 Mrd. Euro ist sie etwa so viel wert, wie die neun dahinter folgenden Marken zusammen, zeigt die heurige Ausgabe der Markenwert Studie.



Heinzls Sommergespräche mit Austro-VIPs

Den Auftakt macht ESC-Sieger Johannes „JJ“ Pietsch, der am 6. Juli bei „Heinzl und die VIPs – Sommergespräche“ auf JOYN und ATV zu Gast ist. Danach stehen auch Popmusiker RIAN (20. Juli), Kabarettist Gery Seidl (10. August) und Conchita (24. August) auf dem Plan.

Juli

30 Jahre MP3: Viel Musik auf kleinem Raum

Am 14. Juli 1995 wurde mit der Endung .mp3 ein Dateiformat benannt, das die Tonübertragung und -nutzung weltweit verändern sollte. Die vom Fraunhofer-Institut entwickelte Audiokomprimierung ermöglichte es erstmals, Musikdateien stark zu verkleinern.

Influencer-Marketing wächst am schnellsten

Die österreichischen Werbeausgaben erreichten 2024 mit rund 7,8 Milliarden Euro ein neues Allzeithoch. Das zeigt die aktuelle „Österreichische Werbemarkt Studie 2025“ der Post.Influencer-Werbung kommt bei Konsument:innen vergleichsweise gut an.

Wechsel an der RMS-Spitze: Frühauf übernimmt

Der kronehit-Manager Mario Frühauf wird ab Oktober neuer Geschäftsführer des Audiovermarkters RMS Austria.Frühauf folgt damit auf Joachim Feher, der sich bereits im April nach acht Jahren an der Spitze aus der Geschäftsführung verabschiedet hatte.

70 Jahre Zeiler: Gewichtige Stimme im TV-Geschäft

Gerhard Zeiler gilt als Österreichs einflussreichster Medienmanager im internationalen Umfeld. Anlässlich seines 70. Geburtstags widmen wir dem ehemaligen ORF- und RTL-Chef ein Porträt.

August

Radiotest 2025: Privatsender holen auf

Trotz digitaler Konkurrenz bleibt Radio ein täglicher Begleiter für Millionen, mit wachsendem Zuspruch für Privatsender. Rund 6,1 Millionen Menschen ab zehn Jahren hören täglich Radio – und das im Schnitt fast 3,5 Stunden lang.

Hitradio-Moderator Kratky zieht die Reißleine

Robert Kratky verabschiedet sich früher als gedacht von seiner Rolle beim Ö3-Wecker. In einem Instagram-Posting erklärte der 52-Jährige, dass er sich „auf ärztliches Anraten“ in sein Privatleben zurückziehen werde.

oe24 überholt alle privaten Online-Medien

Das Juli-Ranking der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) bringt eine Premiere: Mit 4.070.460 Unique Usern erreicht das oe24-Netzwerk erstmals Platz eins unter allen privaten Medienangeboten im Land. Das entspricht einer Reichweite von 56,4 Prozent.

Filmförderung: Zwischen Rekorden und Rückschritten

Zwei zentrale Bundesförderungen – FISAplus und ÖFIplus – sind seit Monaten eingefroren. Marijana Stoisits, Geschäftsführerin der Vienna Film Commission, erklärt im Gespräch mit ExtraDienst die Situation.

Die stillen Halbzeit-Sieger der ÖAK

Die neuesten Auflagenzahlen zeigen: Wer im Print stabil bleibt, zählt langfristig zu den Gewinnern. Zuwächse bei der „Kleinen Zeitung“ und beim „Kurier“ zeigen, dass ePaper stärker genutzt wird.

September

MFE übernimmt Mehrheit an ProSiebenSat.1

Mit 75,61 Prozent der Anteile wird Berlusconi zum neuen Mehrheitsaktionär von ProSiebenSat.1. Somit werden die vielzitierten „deutschen Ängste“ Wirklichkeit – hatte man sich doch bis zuletzt mit Händen und Füßen gegen eine Übernahme gewehrt.

ORF-Enterprise verleiht ORF-Awards

Die ORF-Enterprise zeichnete am Donnerstag, dem 11. September 2025, die Zusammenarbeit von Auftraggebern, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen im Rahmen der ORF-Programmpräsentation mit den ORF-AWARDS aus.

Deutsche Medien fordern Bleiberecht in Washington

Für Kritiker stellt sich die Frage, ob die Auslandsbüros – oft besetzt mit langgedienten Journalisten am Zenith ihrer Laufbahn – den erhofften Informationsgewinn liefern.

Goldbach Austria wird zu Azerion Austria

Goldbach Austria firmiert ab sofort unter dem Namen Azerion Austria GmbH. Die Übernahme durch die europäische Medien- und Unterhaltungsplattform Azerion Ende 2024 markierte den Startpunkt dieses Rebrandings.

Oktober

Screenfleet startet mit digitalen Werbetafeln

Screenfleet positioniert sich im stark wachsenden Digital-Out-of-Home-Markt (DOOH) mit einem eigenständigen Konzept: Das Unternehmen setzt auf mobile, akkubetriebene Digitalstelen, die nicht an fixe Stromanschlüsse gebunden sind.

Medienpreise für Haltung, Tiefgang und Empathie

Mit dem Wiener Journalistinnenpreis und dem Jungjournalistinnenpreis 2025 würdigt das Frauennetzwerk Medien zwei Journalistinnen, die mit Haltung, Tiefgang und Empathie arbeiten. Der Hauptpreis geht an Eva Linsinger, der Jungjournalistinnenpreis an Sarah Emminger.

Dichand meldet „Krone“-Übernahme offiziell an

Herausgeber Christoph Dichand hat am 6. Oktober 2025 bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) formell beantragt, seine Beteiligungen auf über 50 Prozent zu erhöhen – und damit die alleinige Kontrolle über die Krone-Gesellschaften zu übernehmen.

Breitenecker raus – Machtwechsel bei Pro7Sat.1

Der bisherige Finanzchef von MFE, Marco Giordani, übernimmt mit sofortiger Wirkung den Vorstandsvorsitz von Bert Habets. Gleichzeitig tritt Markus Breitenecker, bislang Chief Operating Officer, zurück – seine Funktion wird auf Vorstandsebene nicht nachbesetzt.

ORF-Enterprise und RTL AdAlliance werden Teamplayer

Die Vermarktungstochter des ORF kooperiert ab sofort mit dem internationalen Vermarkter der RTL Group. Damit wird das reichweitenstarke TV-, Radio- und Digitalangebot des ORF erstmals auch außerhalb Österreichs im Portfolio der RTL AdAlliance geführt.

November

Manipulierte Trump-Rede bringt BBC ins Wanken

Die britische Rundfunkanstalt hat in einer Fernsehdokumentation zentrale Passagen der Trump-Rede vom 6. Jänner 2021 so zusammengeschnitten, dass der Eindruck entstand, der damalige US-Präsident habe seine Anhänger direkt zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen.

Song Contest: ORF stellt sich hinter Israel

Am Wochenende traf Weißmann in Jerusalem Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog, begleitet von Vertretern des israelischen Senders Kan. Die Botschaft war eindeutig: Der ORF bekennt sich zu Israels Platz im europäischen Kulturwettbewerb.

Coca-Cola macht Festtage digital erlebbar

Mit dem diesjährigen Slogan „Zeit für ein Coca-Cola. Erfrische deine Festtage“ kommt eine Innovation: Im Zentrum der Kampagne steht ein vollständig mit künstlicher Intelligenz erzeugter Werbespot – ein Novum in der Geschichte von Coca-Cola Österreich.

Walter Zinggl übergibt bei RTL AdAlliance

Nach 46 Berufsjahren blickt Zinggl auf eine Branche, die er von der analogen Spotplanung bis zur datengetriebenen Echtzeitmessung begleitet hat. Seine künftige Rolle beschreibt er mit einem Augenzwinkern. Walter Zinggl im ExtraDienst-Porträt.

Vernetzte Löwinnen der Medienbranche 2025

Seit 2006 zeichnet der Journalistinnenkongress Frauen im Journalismus aus – klassisch in Gold, Silber und Bronze. Die Auszeichnungen zeigen, dass guter Journalismus dann entsteht, wenn Empathie, Genauigkeit und gesellschaftliche Wirkung im Gleichgewicht stehen.

Journalismuspreis Integration 2025 vergeben

Mit dem Preis zeichnen der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) und der Expertenrat für Integration Journalistinnen und Journalisten aus, die zu einer sachlichen, differenzierten und lösungsorientierten Integrationsdebatte beitragen.

Dezember

Filmfestival Kitzbühel im Think-Tank-Modus

Das Filmfestival Kitzbühel setzt auch heuer auf seinen Think-Tank-Charakter: Panels, Fachgespräche und praktische Einblicke verknüpfen wirtschaftliche Realität mit technologischem Wandel.

Kommentar: Gottschalk-Bashing

Es ging wie ein Ruck durch unsere Gesellschaft. Als Thomas Gottschalk sich via BILD-Zeitung jüngst geoutet hat, dass er schwere Medikamente nimmt, Krebs hat und dass er sich deshalb auf Veranstaltungen verhaspelt und versprochen hat. Und nicht perfekt war.

ORF öffnet Volunteer-Bewerbung für ESC 2026

Der ESC 2026 steht unter dem Motto „United By Music“ und möchte damit ein klares Zeichen für Gemeinschaft, Vielfalt und gelebte Inklusion setzen. Für die Durchführung werden 800 Volunteers für verschiedene Aufgabenbereiche gesucht.

EU stoppt Tiktok-Verfahren, X erhält Strafe

Die EU-Kommission verhängt erstmals eine DSA-Strafe gegen X und stellt zugleich ein Verfahren gegen Tiktok ein. Während X eine Millionenbuße wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Transparenz- und Moderationspflichten erhält, kommt Tiktok vorerst glimpflich davon.

Wiener Infokampagnen zu Gewaltprävention

Mit der Kampagne „Gewalt macht krank“ sollen Patientinnen und medizinisches Personal gleichermaßen angesprochen werden – niederschwellig, mehrsprachig und im direkten Alltag medizinischer Versorgung.

