“Bares für Rares” zieht von ServusTV zu Puls 4

Die Österreich-Variante von Bares für Rares wechselt den Sender: Ab Herbst 2025 übernimmt Puls 4 das Format, das bislang bei ServusTV lief – flankiert von Joyn, dem Streamingdienst der Sendergruppe. Die ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe hat sich die Rechte an der Austria-Edition gesichert und startet mit neuen Ausgaben in der Primetime. Die Dreharbeiten beginnen im September. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Fünf Jahre Expertise auf ServusTV

Bei ServusTV war das Format seit 2020 im Programm – mit einem klaren Fokus auf die fachkundige Bewertung von Antiquitäten, Sammlerstücken und Kuriositäten aus österreichischen Haushalten. Moderiert wurde die Sendung von Willi Gabalier, ausgebildeter Kunsthistoriker und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt als Tänzer und Bruder von Andreas Gabalier. Seine Moderation war ruhig.

In der Sendung werden Objekte zunächst von Experten begutachtet und geschätzt. Anschließend folgt eine Händlerrunde, in der die Besitzer in direkten Verkaufsverhandlungen Preis und Übergabe klärten. Das Format legt besonderen Wert auf Authentizität und Seriosität bei der Auswahl – sowohl bei den Gastverkäufern als auch bei den Verkaufsobjekten.

Puls 4 übernimmt

Oliver Svec, Entertainment Director der Sendergruppe, spricht von einem gezielten Ausbau österreichischer Unterhaltung mit Mehrwert. Wie sich das Format unter neuer Leitung präsentieren wird, ist offen. Auch zur Moderation gibt es noch keine offiziellen Angaben – ein personeller Wechsel ist jedoch wahrscheinlich. Inhaltlich bleibt die Grundstruktur erhalten: Gesucht werden Raritäten, deren Marktwert durch Fachleute eingeschätzt wird. Danach wird mit Händlern über den Preis verhandelt – am Ende wechselt man Scheine gegen Ware und reicht sich die Hand.

Neupositionierung am TV-Markt

Der Senderwechsel steht exemplarisch für eine strategische Verschiebung im österreichischen Privatfernsehen: Während ServusTV verstärkt auf Diskussionsformate, Sport und Eigenproduktionen setzt, baut Puls 4 sein Unterhaltungsprofil mit alltagsnahen Formaten mit Österreich-Bezug. Bares für Rares Österreich fügt sich nahtlos in diese Linie ein: Das Format ist etabliert, leicht zugänglich und spricht auch ein älteres Publikum an. Gerade in dieser Zielgruppe könnte Puls 4 mit dem Wechsel punkten – ein Entertainment-Coup mit Reichweitenpotenzial.

