Stocker stockt auf: Drei neue Pressesprecher fürs Kanzleramt

Mit dem Wechsel an der Regierungsspitze haben sich nicht nur die politischen Köpfe geändert, sondern auch deren Kommunikationsteams. Während Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) gleich drei Pressesprecher ins Kanzleramt holt, bleibt es bei Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) bei den bisherigen Stimmen.

Stocker hat sich mit Peter Treml, Claudia Türtscher und Nina Griessl ein breites Presseteam zusammengestellt. Treml, der bereits als sein Sprecher in der ÖVP-Bundesparteizentrale fungierte, bleibt an seiner Seite und übernimmt zusätzlich die Koordination der Kommunikation des gesamten ÖVP-Regierungsteams. Türtscher, ehemals Sprecherin von Alexander Schallenberg, wird für außen- und europapolitische Themen zuständig sein, während Griessl, die aus dem Finanzministerium kommt, sich um Wirtschafts- und Finanzthemen kümmern wird.

Während sich im Kanzleramt also ein dreiköpfiges Presseteam der dreiköpfigen Regierung widmet, setzen Babler und Meinl-Reisinger auf bewährte Kräfte. Der Vizekanzler vertraut weiterhin auf Raphaela Pammer und Simon Doujak, die ihn bereits in der SPÖ-Zentrale kommunikationstechnisch unterstützt haben. Auch Meinl-Reisinger bleibt ihrer bisherigen Linie treu und hält an Julian Steiner als Sprecher fest.

(APA/red)