Tesla erhöht Milliardeninvestitionen für KI und Robotik

Der US-Elektroautobauer Tesla steigert seine Investitionen deutlich und will 2026 rund 25 Milliarden Dollar in Künstliche Intelligenz, Robotik und Halbleiter stecken. Damit erhöht das Unternehmen seine Ausgaben um etwa ein Viertel gegenüber früheren Planungen.

Firmenchef Elon Musk begründete die hohen Investitionen mit künftigen Wachstumschancen. Im Zentrum stehen dabei das Robotaxi „Cybercab“ sowie der humanoide Roboter „Optimus“. Beide Projekte gelten als zentral für die langfristige Strategie und Bewertung des Unternehmens.

Trotz der ambitionierten Pläne reagierten Anleger zurückhaltend: Die Aktie gab nachbörslich leicht nach. Tesla befindet sich laut Finanzchef Vaibhav Taneja in einer besonders kapitalintensiven Phase, die mehrere Jahre andauern dürfte.

Noch 2026 soll die Produktion des Robotaxis starten – zunächst in kleiner Stückzahl, später mit deutlich höherem Volumen. Langfristig könnte das Modell laut Unternehmen zum meistverkauften Fahrzeug werden. Parallel dazu plant Tesla den Aufbau einer Serienproduktion für den Roboter Optimus, zunächst in Kalifornien und später auch in Texas. Perspektivisch stellt das Unternehmen eine Produktion von Millionen Robotern jährlich in Aussicht.

Auch beim autonomen Fahren baut Tesla seine Aktivitäten aus. Robotaxi-Dienste mit bestehenden Fahrzeugen wie dem Model Y werden bereits in mehreren US-Städten getestet, weitere sollen folgen. In Europa gibt es erste Genehmigungen – allerdings bislang nur für überwachte Systeme.

Wirtschaftlich zeigte sich Tesla zuletzt robust: Umsatz und Gewinn legten deutlich zu, vor allem dank wachsender Nachfrage in Asien und Südamerika sowie einer Erholung in Europa und Nordamerika. Zuvor hatte es Absatzrückgänge gegeben, die unter anderem mit Modellwechseln und politischen Kontroversen rund um Musks Engagement für Donald Trump in Verbindung gebracht wurden.

APA/Red.