Radiotest 2025: Privatsender holen auf

Radio bleibt eines der beliebtesten Medien in Österreich: Laut den aktuellen Ergebnissen des Radiotests 2025_2, der im Auftrag der Radiosender halbjährlich durchgeführt wird, gaben 75,3 Prozent der Befragten an, am Vortag Radio gehört zu haben. Besonders hoch ist die Nutzung auch in der werberelevanten Zielgruppe: 72 Prozent der Menschen unter 50 Jahren schalteten am Tag vor der Befragung ein Radioprogramm ein. Insgesamt wurden über 23.000 Personen im Zeitraum von Juli 2024 bis Juni 2025 befragt. Dabei zeigt sich: Rund 6,1 Millionen Menschen ab zehn Jahren hören täglich Radio – und das im Schnitt fast 3,5 Stunden lang.

ORF-Radios weiterhin stark – Privatsender holen massiv auf

Während 56 Prozent der Bevölkerung ORF-Radiokanäle wie Ö3, Ö1, FM4 oder die neun Landesstudios hören, setzen 35 Prozent auf private Anbieter wie Kronehit oder Radio 88.6. Besonders umkämpft ist die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen: Hier liefern sich ORF und Privatradios ein Kopf-an-Kopf-Rennen – mit einer Tagesreichweite von 46,6 Prozent für den ORF und 46,2 Prozent für die Privatsender. Doch in dieser Zielgruppe geht die Tendenz klar in Richtung private Anbieter: Die RMS TOP Kombi, das führende Privatradio-Angebot in Österreich, liegt mit einem Marktanteil von 54 Prozent weit vor dem ORF-Gesamtangebot (44 Prozent) und sogar deutlich vor Ö3 (28 Prozent).

RMS TOP Kombi dominiert bei jungen Hörern

Besonders beeindruckend fällt die Entwicklung in der Kernzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen aus. In dieser werberelevanten Gruppe erreicht die RMS TOP Kombi täglich 46,2 Prozent der Menschen – das sind mehr als 2,8 Millionen Hörer. Auch beim Marktanteil hat sie sich klar an die Spitze gesetzt und liegt in allen neun Bundesländern vor dem ORF-Angebot. In Wien, traditionell ein besonders umkämpfter Markt, zeigt sich die Dominanz der privaten Kombi besonders deutlich: Hier erreicht sie bei den 14- bis 49-Jährigen eine Tagesreichweite von 36,9 Prozent, während Ö3 bei 21,1 Prozent liegt. Der Marktanteil der RMS TOP Kombi in der Hauptstadt beträgt sogar 59 Prozent.

Neue Digitalradios starten erfolgreich

Erstmals liefert der Radiotest auch Daten zu neuen Digitalradiosendern, die im Sommer 2024 im Rahmen von DAB+ gestartet wurden. In Wien erreichten Programme wie Antenne Hit, Rot-Weiß-Rot, Radio Super 80ies, Flash 90ies oder Metal Radio jeweils bis zu 1,2 Prozent Tagesreichweite – ein vielversprechender Start für die digitale Audiovielfalt. Der DAB+ Ausbau auf dem neuen MUX Ill stärkt damit die mediale Landschaft in Österreich und bringt zusätzliche Auswahl für Hörer – vor allem in urbanen Gebieten.

Radio schneidet insgesamt gut ab

Unabhängig vom Anbieter zeigt der Radiotest 2025, dass Radio in Österreich weiterhin eine zentrale Rolle spielt. Durchschnittlich verbringen Menschen ab zehn Jahren 195 Minuten pro Tag mit dem Medium. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt der Wert sogar bei 199 Minuten – ein klares Signal für die Relevanz von Radio im digitalen Zeitalter.

