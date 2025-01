Anna Thalhammer wird auch profil-Herausgeberin

Seit 1. März 2023 führt Anna Thalhammer in ihrer neuen Position als Chefredakteurin das profil und lenkt, neben der redaktionellen Ausrichtung, auch als Managerin ein Redaktionsteam, das für unabhängigen und kritischen Journalismus steht. Nun überträgt ihr der Aufsichtsrat auf Vorschlag von Geschäftsführer Richard Grasl mit der Ausrichtung der publizistischen Leitlinie des Magazins auch strategische Kompetenz. Die Herausgeberrolle lag bisher in der profil Redaktion GmbH.

Zusätzlich zur Verantwortung der inhaltlichen Linie und der Qualitätssicherung aller Veröffentlichungen erhält Anna Thalhammer Budgethoheit für die Redaktion und kann strategische Maßnahmen ergreifen, die Wettbewerbsfähigkeit und Marktrelevanz des Polit-Magazins sicherstellen. Auch in der Öffentlichkeit vertritt sie in ihrer neuen Rolle profil gegenüber Lesern und Stakeholdern.

Richard Grasl: „Die neue Rolle als Herausgeberin ist ein logischer Schritt, der sich aus der erfolgreichen Arbeit Anna Thalhammers in den letzten beiden Jahren ergeben hat. Dabei hat sie neben ihren bekannt exzellenten journalistischen Leistungen auch gezeigt, dass sie Führungsverantwortung übernimmt. Damit wird sie dem profil, das im Vorjahr wieder ein positives operatives Ergebnis erzielt hat, zu noch mehr Schlagkraft verhelfen.“

Zur Person Anna Thalhammer: In Oberösterreich geboren begann ihre Laufbahn in Wien als freie Mitarbeiterin beim KURIER, ab 2010 war sie für 2 Jahre Chefin vom Dienst der Zeitschrift „Biber“. Danach wechselte sie als Chronikredakteurin zur Gratiszeitung „Heute“. 2015 startete sie bei „Der Presse“ im Ressort Chronik, zuletzt in der Innenpolitik.

(OTS)