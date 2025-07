Wechsel an der RMS-Spitze: Frühauf übernimmt

Die personellen Weichen bei RMS Austria sind neu gestellt: Wie nun bekannt wurde, übernimmt Mario Frühauf – bislang Co-Geschäftsführer bei kronehit – mit 16. September 2025 die Leitung des österreichischen Privatradiovermarkters. Frühauf folgt damit auf Joachim Feher, der sich bereits im April nach acht Jahren an der Spitze aus der Geschäftsführung verabschiedet hatte. Fehers Abschied erfolgte laut Unternehmensangaben „in beiderseitigem Einvernehmen“.

Übergangslösung mit Kovacic und Thölen

Die Führung der RMS Austria wurde seither interimistisch durch eine Doppelspitze gewährleistet: Die operative Leitung lag bei der langjährigen Prokuristin Brigitte Kovacic, während Sven Thölen – CEO der deutschen Mehrheitseigentümerin RMS – zusätzlich als Geschäftsführer in Österreich fungierte. Thölen hatte Feher ausdrücklich für dessen Engagement gedankt, das zur Marktführerschaft der RMS TOP Kombi und zur Sichtbarkeit der Privatradios im Werbemarkt beigetragen habe.

Mit dem Antritt von Frühauf endet die Übergangsphase. Kovacic bleibt dem Unternehmen weiterhin in leitender Funktion erhalten. Für Thölen bedeutet die Personalentscheidung eine Rückkehr zur ursprünglichen Rollenverteilung zwischen deutscher Mutter und österreichischer Tochter.

Langjährige Erfahrung und Branchenbindung

Mario Frühauf bringt umfassende Vertriebserfahrung in der Radiobranche mit: Über zwei Jahrzehnte war er bei kronehit tätig, zunächst als regionaler Verkaufsleiter, später als Verkaufsdirektor und Prokurist. Zuletzt stand er gemeinsam mit Philipp König an der Spitze des Senders. Neben seiner operativen Tätigkeit ist Frühauf auch Vorsitzender des Verbandes Österreichischer Privatsender (VÖP) – ein Netzwerk, das eng mit der RMS verbunden ist.

Kronehit verabschiedete Frühauf mit warmen Worten: Die Gesellschafter Richard Grasl, Michael Tillian und Gerhard Valeskini würdigten seinen Beitrag zur Entwicklung der umsatzstärksten privaten Radiomarke des Landes. Philipp König übernimmt nun alleinverantwortlich die Geschäftsführung bei kronehit.

Strategischer Neustart bei RMS

Der Wechsel an der RMS-Spitze fällt in eine Phase, in der der österreichische Radiomarkt zunehmend zusammenrückt. RMS verweist in ihrer Aussendung auf die Notwendigkeit einer „strategischen Neuausrichtung“ – mit Fokus auf zukunftsfähige Werbemodelle und die Absicherung des dualen Rundfunkmarktes. Frühauf wird diese Neuausrichtung künftig als Geschäftsführer maßgeblich prägen.

(red)