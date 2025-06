Heinzls Sommergespräche mit Austro-VIPs

Dominic Heinzl bittet wieder zum Sommerplausch – und lässt sich auch 2025 nicht die Chance entgehen, mit prominenten Österreicherinnen und Österreichern über ihre Erfolge, Pläne und Abgründe zu sprechen. Den Auftakt macht diesmal ESC-Sieger Johannes „JJ“ Pietsch, der am 6. Juli um 19.45 Uhr bei „Heinzl und die VIPs – Sommergespräche“ auf JOYN und ATV zu Gast ist.

Der junge Countertenor spricht mit Heinzl über seine turbulenten Monate nach dem Sieg beim Eurovision Song Contest, über neue Songs und darüber, wie es sich anfühlt, plötzlich von der Musik leben zu können. „Ich möchte meinen Eltern das alles zurückgeben, was sie alles für mich schon finanziert haben“, sagt er im Gespräch. Das Thema Austragungsort des nächsten Heim-ESC und wen er dort gerne – oder lieber nicht – auf der Bühne sehen würde, wird nur gestreift. „Ich habe mittlerweile gelernt, dass ich mich einfach auf das konzentrieren soll, was ich am besten kann“, erklärt er.

Worum es beim Gespräch wirklich geht, und was der sympathische JJ alles zu sagen hat, wird sich zeigen. Dass er sich unfreiwillig einen Maulkorb verpassen ließ, darf man getrost bezweifeln.

Musik, Medien und Schauspieler

Die weiteren Folgen der diesjährigen Sommerstaffel versprechen ebenfalls mediale Relevanz: Am 13. Juli folgt Alain Weissgerber, der als kulinarischer Troubleshooter bei „Raus aus Teufelsküche“ im Einsatz ist. Danach stehen unter anderem Popmusiker RIAN (20. Juli), Kabarettist Gery Seidl (10. August) und Conchita (24. August) auf dem Gesprächsplan.

Einige der Sendungen werden als Wiederholungen früherer Folgen ausgestrahlt, darunter Michael Niavarani, Manuel Rubey oder Viktor Gernot. Die letzte Episode am 31. August bleibt vorerst geheim – vielleicht ist das schon Teil des PR-Konzepts.

Dominic Heinzl bleibt Dominic

„Heinzl und die VIPs – Sommergespräche“ ist seit Jahren ein Fixpunkt im heimischen Sommerfernsehen. Das Format bietet verlässliche Unterhaltung mit prominenten Gesichtern. Dass Heinzl scharfe Interviews führen kann, hat er in seiner Karriere hinlänglich bewiesen. Ob ihm anno 2025 noch immer der Geschmack danach ist?

Früher oder später merkt wohl jeder im Medienbusiness, dass ein Maulkorb keine Metapher für mutloses Stillschweigen ist, sondern ein Zeichen für Gefährlichkeit.

(PA/red)