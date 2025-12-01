ORF öffnet Volunteer-Bewerbung für ESC 2026

Im Mai 2026 feiert der Eurovision Song Contest (ESC) sein 70. Jubiläum – und Wien verwandelt sich erneut in eine internationale Bühne für Musik, Kultur und Begegnungen. Für die Durchführung des Megaevents sucht der ORF bis zu 800 freiwillige Helfer, die hinter die Kulissen blicken und Teil des Großereignisses werden möchten.

Voraussetzungen für die Teilnahme

Der ESC 2026 steht unter dem Motto „United By Music“ und möchte damit ein klares Zeichen für Gemeinschaft, Vielfalt und gelebte Inklusion setzen. Interessierte sollten zum Zeitpunkt der Anmeldung volljährig sein und sowohl über gute Deutsch- als auch Englischkenntnisse verfügen, wobei weitere Sprachen als Vorteil gelten. Zudem ist die Teilnahme an zumindest einem Casting vorgesehen, ebenso wie die Verfügbarkeit zwischen dem 27. April und dem 17. Mai 2026 in Wien. Wie Executive Producer Michael Krön betont, repräsentieren die Volunteers den Geist des Wettbewerbs mit Engagement und Herzlichkeit und tragen maßgeblich zur Atmosphäre bei, die den Eurovision Song Contest weltweit auszeichnet.

Kooperation mit jungem Start-up

Neu ist in diesem Jahr die Möglichkeit, sich per Video zu bewerben. Durch eine Kooperation zwischen dem ORF und dem Start-up nurdu können Interessierte ab dem heutigen 1. Dezember ein kurzes Vorstellungsvideo sowie ihren Lebenslauf einreichen. Die Bewerber beantworten dabei drei Fragen, für deren Beantwortung jeweils bis zu 60 Sekunden zur Verfügung stehen. Die Videos können im Browser, in der App oder über einen Datei-Upload eingereicht werden. Das Onlineformular bleibt bis zum 28. Jänner 2026 geöffnet, und die offizielle ESC-Website bietet zusätzlich Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um das Volunteer-Programm.

Auswahl der Einsatzbereiche

Wer in der ersten Runde überzeugt, wird zu einem persönlichen Casting eingeladen, bei dem Sprachkenntnisse geprüft und Fotos für die Akkreditierung aufgenommen werden. Ziel des Gesprächs ist es, gemeinsam einen geeigneten Aufgabenbereich zu finden. Die Einsatzmöglichkeiten reichen dabei von der Betreuung von Delegationen und Gästen über Tätigkeiten im Publikumsbereich bis hin zu organisatorischen und logistischen Aufgaben hinter den Kulissen. Auch Medien- und Kommunikationsunterstützung sowie Mitarbeit in Nachhaltigkeitsbereichen zählen zu den vielfältigen Optionen. Alle Volunteers erhalten ein offizielles Outfit, Verpflegung und eine Unfallversicherung während ihres Einsatzes.

(PA/red)