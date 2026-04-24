Kanzleramt startet eigenen Podcast

Das österreichische Bundeskanzleramt hat einen eigenen Podcast mit dem Titel „Am Ballhausplatz“ gestartet. Ziel ist es, politische Inhalte verständlicher zu vermitteln und Einblicke in die Arbeit der Regierung zu geben. Neben Regierungsmitgliedern kommen auch Fachleute aus den Ministerien zu Wort.

In der ersten Folge spricht Bundeskanzler Christian Stocker über seinen jüngsten Besuch in Indien. Dabei geht es unter anderem um das Treffen mit Premierminister Narendra Modi sowie um die wirtschaftliche Bedeutung der Reise, an der rund 60 Unternehmen teilnahmen. Auch geopolitische Entwicklungen werden thematisiert.

Die Gespräche im Podcast werden von Mitarbeiterinnen des Kanzleramts geführt. Wöchentlich erscheint eine rund 15-minütige Folge, die intern produziert wird. Der Podcast ist auf gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und YouTube verfügbar.

Laut Stocker soll das Format dazu beitragen, politische Entscheidungen nachvollziehbarer zu machen und so das Vertrauen in die Politik zu stärken.

APA/Red.