Rekorde für den ORF bei Vierschanzentournee

Die Vierschanzentournee ist eines der prestigeträchtigsten Ereignisse im Skispringen. In der Saison 2024/25 hat nicht nur die österreichischen Skispringer auf das Podest gehoben, sondern auch dem österreichischen Rundfunk Rekordquoten beschert. Mit einem Dreifachsieg des ÖSV-Teams und einer historischen TV-Reichweite erreichte die Tournee in diesem Jahr neue Höchstwerte im ORF-Programm.

Skisprung-Wettkampfserie

Die Vierschanzentournee ist eine traditionelle Skisprung-Wettkampfserie, die seit 1953 jährlich ausgetragen wird. Sie umfasst vier Springen in Deutschland und Österreich: Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Sie gilt als eine der prestigeträchtigsten Wettbewerbe im Skispringen und verbindet sportliche Höchstleistungen mit einer einzigartigen Atmosphäre.

Rekordquoten im ORF

Das Finale in Bischofshofen am 6. Januar 2025 markierte einen neuen Höhepunkt in der Geschichte der TV-Übertragungen des ORF. 1,7 Millionen Zuschauer verfolgten das Event live, während der zweite Durchgang im Schnitt 1,528 Millionen Zuseher erreichte – ein Marktanteil von beeindruckenden 58 Prozent (bzw. 73 Prozent in den jungen Zielgruppen). Damit ist das Bischofshofen-Springen 2025 die erfolgreichste Skisprung-Übertragung in der TV-Geschichte des ORF.

Auch bei den anderen Springen der Tournee gab es beachtliche Werte:

Garmisch-Partenkirchen: 931.000 Zuschauer – der höchste Wert seit 2014.

Innsbruck: 868.000 Zuschauer – ein Rekord seit 2015.

Insgesamt schalteten 3,938 Millionen Zuschauer ein, was 52 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung über zwölf Jahren entspricht.

ORF-Streaming-Plattformen

Die Vierschanzentournee war auch im Online-Bereich ein Erfolg:

676.000 Nettoviews und 2,3 Millionen Bruttoviews verzeichneten die Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF.

Das Gesamtnutzungsvolumen belief sich auf 21 Millionen Minuten, wobei der zweite Durchgang in Bischofshofen mit einer Durchschnittsreichweite von 49.000 Zuschauern der bestgenutzte Live-Stream war.

Interesse an Vierschanzentournee

Die beeindruckenden Quoten spiegeln das anhaltende Interesse der Österreicher am Skispringen wider. Der Dreifachsieg des ÖSV-Teams trug zweifellos zur Begeisterung bei und unterstreicht die Bedeutung der Vierschanzentournee als eines der Highlights im Wintersportkalender. Für den ORF bestätigt sich damit der hohe Stellenwert von Live-Sport-Übertragungen, sowohl im Fernsehen als auch digital, als zentrale Säule der Programminhalte.

(APA/red)