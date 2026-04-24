Microsoft investiert Milliarden in Australien

Der Technologiekonzern Microsoft plant, bis Ende 2029 rund 25 Milliarden australische Dollar in Australien zu investieren. Es handelt sich dabei um die bislang größte Investition des Unternehmens auf dem Kontinent.

Das Geld soll vor allem in den Ausbau von Rechenzentren, Supercomputing und der Cloud-Plattform Microsoft Azure fließen. Zudem sind Maßnahmen zur Stärkung der Cybersicherheit sowie zur Förderung von KI-Kompetenzen vorgesehen.

Laut CEO Satya Nadella biete Australien großes Potenzial, Künstliche Intelligenz wirtschaftlich und gesellschaftlich zu nutzen. Die Investition knüpft an ein bereits 2023 gestartetes Programm im Umfang von fünf Milliarden australischen Dollar an, das ebenfalls den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur zum Ziel hatte.