oe24.tv überrascht mit Allzeit-Rekord im April

Während der ORF mit 32,6 Prozent Gesamtmarktanteil den stärksten April seit vier Jahren verbucht, sorgen die heimischen Privatsender ebenso für Schlagzeilen. Besonders oe24.tv kann im April 2025 einen Rekordmonat feiern: Mit 2,5 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen erreichte der Sender der Mediengruppe Österreich einen nie dagewesenen Wert – plus 1,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Höhepunkt war der Tag der Wien-Wahl am 27. April, an dem oe24.tv auf beachtliche 7,1 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe kletterte – ein historischer Tageswert für den Sender.

Puls 4 stark in der Kernzielgruppe

Auch Puls 4 aus dem ProSiebenSat.1Puls4-Portfolio legte bei den 12- bis 49-Jährigen kräftig zu und kam mit 5,1 Prozent Marktanteil auf den besten Wert innerhalb der Privatsender – getrieben unter anderem vom Frühformat „Café Puls“, das mit 36,5 Prozent Marktanteil einen Allzeitrekord aufstellte. Im Gesamtpublikum liegt Puls 4 nun bei 2,9 Prozent.

ServusTV bleibt stabil an der Spitze

ServusTV behauptet sich mit 4,6 Prozent Marktanteil an der Spitze der privaten Vollprogramme im Gesamtpublikum und punktete mit MotoGP und der „Bergwelten“-Doku zum Mount Everest. Bei den 12- bis 49-Jährigen legte der Salzburger Sender leicht auf 4,1 Prozent zu.

Gemischte Bilanz bei ATV und Puls 24

Weniger erfreulich lief der Monat für ATV, das in der Kernzielgruppe auf 3,4 Prozent fiel, sowie für Puls 24, das mit 0,7 Prozent Marktanteil deutlich unter dem Vorjahreshoch performte.

ORF profitiert von Sport und Show

Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern stach vor allem ORF 1 hervor: Mit Formaten wie „Dancing Stars“, Formel 1 und dem Wien-Marathon verbesserte sich der Sender auf 9,1 Prozent Marktanteil, den besten Aprilwert seit 2018. ORF 2 bleibt mit 20,9 Prozent die stärkste Einzelmarke.

Dynamik am TV-Markt

Während der ORF von stabilen Flaggschiffen profitiert, ist bei den Privaten deutlich Bewegung im Markt: Puls 4 legt in der Zielgruppe deutlich zu, oe24.tv überrascht mit Rekordwerten, ServusTV bleibt konstant. Damit zeigt sich: Die Karten im TV-Markt werden – zumindest in der werberelevanten Zielgruppe – neu gemischt.

