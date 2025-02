ORF besetzt sechs leitende Redakteursposten neu

Der ORF stellt sich in Zeiten knapper werdender Budgets und möglicher Umstrukturierungen in der Führungsriege redaktionell neu auf. Während die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt weiterhin vor finanziellen Herausforderungen steht und Sparmaßnahmen diskutiert werden, setzt ORF-Generaldirektor Roland Weißmann auf personelle Kontinuität und Erfahrung. Am Dienstag, dem 4. Februar 2025, wurden gleich sechs leitende Redakteurinnen und Redakteure neu bestellt.

Alexander Sattmann übernimmt die Leitung der Redaktion „Aktuelle Politik-Diskussionen und -Magazine“, Wolfgang Wagner führt künftig die Redaktion „Bürgeranwalt und Am Schauplatz Gericht“, Eva Linsinger wird leitende Redakteurin des „Report“, Astrid Spielberger übernimmt die „Aktuellen News-, Service- und Infotainment-Magazine“, Christian Panny verantwortet „Service und Konsumenten“ und Gerhard Prohaska wird leitender Redakteur des „Newsdesk (Aktuell TV/Radio/Online/Social Media)“ in der Hauptabteilung Sport.

Erfahrene Journalisten in Schlüsselpositionen

Die neuen Führungskräfte bringen langjährige Erfahrung im ORF und in der österreichischen Medienlandschaft mit. Alexander Sattmann, seit 1993 im ORF tätig, war unter anderem Chef vom Dienst im „Report“ sowie in der Produktion politischer TV-Diskussionen. Wolfgang Wagner, ein bekanntes Gesicht der ORF-Redaktion, leitete von 2007 bis 2018 die „ZIB 2“ und war seit 2018 als Leiter des „Report“ tätig. Als Vorsitzender des ORF-Ethikrates prägt er zudem die journalistischen Standards des Senders. Eva Linsinger, eine mehrfach ausgezeichnete Innenpolitik-Journalistin, bringt ihre Expertise aus ihrer langjährigen Tätigkeit bei „profil“ und dem „Standard“ in den ORF ein.

Auch im Bereich Service, Infotainment und Sport setzt der ORF auf bewährte Kräfte. Astrid Spielberger, die bereits seit 1993 im ORF arbeitet, wird ihre langjährige Erfahrung als Gesundheitsjournalistin in ihrer neuen Position einbringen. Christian Panny, ein ehemaliges Ö3-Urgestein, leitete bisher das „ZIB-Magazin“ und wird nun für den Bereich Service und Konsumenten zuständig sein. Gerhard Prohaska, ein profilierter Sportjournalist, war unter anderem für die Berichterstattung von Olympischen Spielen und Fußball-Großereignissen verantwortlich und übernimmt nun eine zentrale Funktion im multimedialen Newsdesk der Sportredaktion.

Made in ORF

Mit diesen Ernennungen setzt der ORF auf journalistische Kompetenz und interne Expertise – mit einer Ausnahme. Die erfahrene Innenpolitik-Journalistin Eva Linsinger wechselt vom „profil“ in die Chefredaktion des öffentlich-rechtlichen Senders und bringt eine neue Perspektive in die Führungsebene. Ihre Standpunkte sind jedoch durch zahlreiche Auftritte in ORF-Politikformaten bereits gut bekannt. Ob mit dieser Besetzung frischer Wind in die Berichterstattung einkehren wird, ist fraglich. Alles deutet darauf hin, dass der eingeschlagene Weg beibehalten wird.

(ORF/red)