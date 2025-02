ORF überträgt Ski-WM auf maximalem Level

Wenn in Saalbach-Hinterglemm die besten Skifahrerinnen und Skifahrer der Welt um WM-Gold kämpfen, sorgt der ORF mit einer beispiellosen TV-Produktion dafür, dass das Spektakel in höchster Qualität in die heimischen Wohnzimmer und auf Bildschirme weltweit gelangt. Vom 4. bis 16. Februar 2025 werden mehr als 70 Stunden Live-Übertragung gesendet, ergänzt durch zahlreiche Hintergrundberichte, Analysen und Spezialformate. Modernste Kameratechnik, ein breites Team vor Ort und umfassende digitale Angebote garantieren, dass Fans in ganz Österreich und darüber hinaus die Rennen hautnah miterleben können.

Technischer Aufwand am Plateau

Um die spektakulären Bilder der Ski-WM möglichst hautnah in die heimischen Wohnzimmer oder auf die Screens zu bringen, bestreitet der ORF den Ski-Event mit einem erfahrenen Team mit insgesamt 50 Personen, die am WM-Ort stationiert sind. Das umfasst alle redaktionellen Mitarbeiter, Moderatoren, Kommentatorinnen, Expertinnen, Kamerafahrer, für Radio, Online und Social Media Manager, nationale und internationale Regie sowie nationale und internationale Produktionsleitung.

Mit der Ski-WM 2025 in Saalbach setzt der ORF neue Maßstäbe in der Sportberichterstattung. ORF 1 überträgt alle Rennen live, während ORF ON, ORF III sowie die ORF-Radio- und Digitalangebote umfassende Begleitberichterstattung bieten. Die Landesstudios, insbesondere ORF Salzburg, liefern tägliche Beiträge aus der Fanzone.

Bis zu 56 Kameras – darunter Drohnen, Kran- und Superzeitlupenkameras – fangen spektakuläre Bilder aus jedem Blickwinkel ein. Im 2.100 Quadratmeter großen TV-Compound arbeiten zwei hochmoderne Übertragungswagen. Als offizieller Host-Broadcaster stellt der ORF das internationale Basissignal bereit, das in über 100 Länder ausgestrahlt wird.

Eingespieltes Team am Werk

Hinter der aufwendigen Berichterstattung steht ein erfahrenes ORF-Team. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz und Sportchef Johannes Aigelsreiter koordinieren die gesamte Produktion. Michael Kögler verantwortet die internationale TV-Regie.

Die Rennen werden von den Kommentatoren Peter Brunner und Ernst Hausleitner (Damen) sowie Oliver Polzer und Thomas König (Herren) begleitet. In den Analysen kommen ehemalige Ski-Stars wie Alexandra Meissnitzer, Armin Assinger, Hans Knauss und Benjamin Raich zum Einsatz. Für Live-Interviews und Reportagen aus dem Zielbereich sorgen Rainer Pariasek, Karina Toth und Alina Zellhofer. Alina Eberstaller führt die Interviews im Startbereich und auf der Medal Plaza.

ORF übertrifft Erwartungen für alle

Neben der klassischen TV-Übertragung setzt der ORF verstärkt auf digitale Formate:

ORF ON bietet Livestreams und Video-on-Demand, um Rennen und Highlights jederzeit abrufbar zu machen.

ORF III präsentiert Rückblicke auf frühere Ski-Weltmeisterschaften und bietet Hintergrundberichte.

Die ORF-Radios Ö3, FM4 und Ö1 bringen Interviews, Expertenanalysen und Live-Schalten.

Die ORF-TVthek und die Social-Media-Kanäle des ORF bieten aktuelle Updates, Clips und interaktive Inhalte.

Zudem werden die Siegerehrungen täglich live von der Medal Plaza übertragen, begleitet von musikalischen Live-Acts und emotionalen Momenten mit den Gewinnern.

Highlights der ORF-Berichterstattung

Zu den Höhepunkten der Übertragung zählen neben den Live-Rennen auch:

Die große Eröffnungsfeier am 4. Februar, bei der Österreichs Skisport zelebriert wird.

Der Herren-Abfahrtsklassiker am 9. Februar, der zu den prestigeträchtigsten Bewerben der WM zählt.

Der Riesenslalom der Damen am 15. Februar, wo Österreichs Skistars um Gold kämpfen.

Die Abschlussveranstaltung am 16. Februar, bei der die letzten Medaillen vergeben werden.

Ein sportliches Fest für Österreich

Die Ski-WM 2025 in Saalbach ist nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern auch von enormer wirtschaftlicher Bedeutung für die Region. Der ORF trägt mit seiner umfassenden Berichterstattung dazu bei, die Begeisterung für den Wintersport zu transportieren und die einzigartige Kulisse der österreichischen Alpen weltweit zu präsentieren.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann bringt es auf den Punkt:

„Der ORF hat jahrzehntelange Erfahrung in der Übertragung großer Sportereignisse. Mit der Heim-WM in Saalbach zeigen wir erneut, dass Österreich eine führende Wintersportnation ist – und wir als Medienunternehmen die besten Bilder dazu liefern.“

(ORF/PA/red)