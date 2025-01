Millionenshow für Kitzbühel-Rennen im ORF

Die Übertragungen des Kitzbühel-Wochenendes 2025 erreichten sowohl in Österreich als auch international beachtliche Zuschauerzahlen. Mit 4,8 Millionen Zusehern im weitesten Seherkreis in Österreich und über 400 Millionen Menschen weltweit hat sich Kitzbühel erneut als eines der bedeutendsten Sportereignisse etabliert. Die umfassende Berichterstattung des ORF machte die Rennen am Hahnenkamm sowie das Rahmenprogramm zu einem medialen Highlight.

Reichweiten im ORF

Der ORF setzte mehr als 50 Kameras und Drohnen ein, um die spektakulären Bilder aus Kitzbühel zu produzieren. Diese wurden von 45 TV-Stationen und 30 Radiosendern weltweit übernommen. In Österreich verfolgten bis zu 1,375 Millionen Zuschauer die Abfahrt am 25. Januar bei einem Marktanteil von 74 Prozent. Auch der Super-G am 24. Januar und der Slalom am 26. Januar erreichten mit bis zu 795.000 bzw. 1,274 Millionen Zusehern beeindruckende Werte.

Neben den sportlichen Wettkämpfen erzielte auch das Rahmenprogramm starke Quoten: Bis zu 683.000 Personen sahen die Sendung „Promis, Partys, Pistentratsch“ mit Melissa Naschenweng. Weitere Formate wie „Dok 1: Die stillen Helden der Streif“ oder die Highlights der Kitz Charity Trophy ergänzten das Programm und wurden ebenfalls gut angenommen.

Streaming und Online-Nutzung

Auch online war die Kitzbühel-Woche ein Erfolg. Die ORF-Streams verzeichneten österreichweit 1,2 Millionen Nettoviews und ein Gesamtnutzungsvolumen von über 32 Millionen Minuten. Besonders die Abfahrt am 25. Januar war mit einer Durchschnittsreichweite von 61.000 der stärkste Kitzbühel-Live-Stream seit 2019.

ORF als internationaler Botschafter

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hob die Rolle des Senders als Botschafter Österreichs hervor: „Die spektakulären Bilder aus Kitzbühel machen weltweit Werbung für den alpinen Skisport und Österreich als Wintertourismusland.“ Der ORF wird mit den kommenden Nightraces in Schladming und der Ski-WM in Saalbach weitere Wintersport-Highlights liefern. Von der Ski-WM berichtet ORF 1 vom 4. bis 16. Februar 70 Stunden live.

Tagesmarktanteile und Seitenblicke-Präsenz

Am 25. Januar erreichte der ORF einen Tagesmarktanteil von 48 Prozent, was die starke Präsenz der Kitzbühel-Berichterstattung unterstreicht. Auch Hitradio Ö3 begleitete das Event mit Sendungen wie „Freaky Friday“ und „Frühstück bei mir“, die täglich mehr als zwei Millionen Hörer erreichten. Zusätzlich berichteten Formate wie „Seitenblicke“ über prominente Gäste und gesellschaftliche Highlights rund um die Hahnenkammrennen. Melissa Naschenweng nutzte die Gelegenheit für eine zusätzliche Bühne, um ihren Alpen-Barbie-Status zu untermauern, während Arnold Schwarzenegger die meisten Reporter ignorierte. Dafür trugen andere Legenden mit ihrer Präsenz dazu bei, den Mythos der Streif lebendig zu halten.

(PA/red)