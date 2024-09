ORF-Chef präsentiert Strategie 2030

Bei der letzten ORF-Publikumsratsitzung vor der Nationalratswahl informierte Roland Weißmann über die Eckpfeiler der ORF-Strategie 2030. Man wolle ein breiteres Band an Zielgruppen ansprechen. Diese Umstellung würden laut Angaben einige Programmerneuerungen mit sich ziehen. Genannte Sendungen waren „Ein Ort am Wort“, ein offenes Diskussionsformat und „Willst du mit mir gehen?“, eine Datingshow.

Weitere Pläne inkludieren den Ausbau von Streamingservices. Derzeit stehen etwa acht bis neun Millionen Euro für die Umschichtung in den Streamingbereich zur Verfügung. Ebenfalls überlegt man Kurznachrichten in verschiedenen Sprachen anzubieten. Ein multimedialer Auftritt sei einer der strategischen Schwerpunkte für das Medienhaus. So versichert Weißmann auch die Weiterführung der Sender Ö1 und ORF III. Außerdem stehe man in Gesprächen mit ARD und ZDF für ein länderübergreifendes „Public-Value-Streaming-Netzwerk“.

Dieses Jahr verzeichnete das Medienhaus bereits Erfolge mit ORF ON und dem YouTube-Kanal der ‚Zeit im Bild‘. Beide Projekte seien laut Weißmann gut gestartet. „Wir erreichen hier völlig neue Publikumsschichten“, meint der ORF-Chef. Für Oktober ist noch der Launch der App ORF Kids geplant.