ORF verlängert Vertrag mit Staatsoper bis 2027

Der ORF und die Wiener Staatsoper setzen ihre langjährige Zusammenarbeit fort. Mit einem neuen Rahmenvertrag wird die Übertragung des Wiener Opernballs sowie mindestens sieben Opern- und Ballettproduktionen aus dem Haus am Ring und der neuen Spielstätte NEST bis zur Saison 2026/2027 gesichert. Die Vereinbarung unterstreicht die gemeinsame Verpflichtung, hochkarätige Kultur einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Die erste Produktion aus der im Dezember 2024 eröffneten Spielstätte NEST – die Kinderoper „Sagt der Walfisch zum Thunfisch“ – wird bereits am 26. Jänner 2025 auf ORF KIDS ausgestrahlt. Am 23. März folgt Prokofjews „Peter und der Wolf“, ebenfalls aus dem NEST. Zudem wird Mozarts „Die Zauberflöte“ live-zeitversetzt am 7. Februar auf ORF 2 übertragen. Der Wiener Opernball, das gesellschaftliche Highlight der Ballsaison, findet seinen Platz am 27. Februar sowohl auf ORF 2 als auch auf 3sat.

ORF und Wiener Staatsoper

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann betonte die Bedeutung der Kooperation: „Als öffentlich-rechtlicher Rundfunk erfüllen wir die Aufgabe, österreichisches Kulturschaffen mit höchster Qualität zu vermitteln. Der neue Vertrag garantiert unserem Publikum in den kommenden drei Jahren Zugang zu erstklassigen Produktionen aus der Wiener Staatsoper sowie zum Opernball, dem prestigeträchtigsten Ballereignis weltweit.“

Mit dem neuen Fokus auf Produktionen aus dem NEST sollen insbesondere Kinder, Jugendliche und Familien für die Oper begeistert werden. Staatsoperndirektor Bogdan Roščić hob die Erweiterung der Partnerschaft hervor: „Dass nun auch Produktionen für ein junges Publikum Teil der Zusammenarbeit sind, gibt dieser vielseitigen Beziehung eine neue, essenzielle Dimension.“

Partnerschaft bis 2027

Die Kaufmännische Direktorin des ORF, Eva Schindlauer, unterstrich den Wert dieser Vereinbarung: „Die Kooperation bietet Kulturfans exklusive Einblicke und einen kulturellen wie finanziellen Mehrwert, den nur der ORF ermöglichen kann.“ Auch Petra Bohuslav, Kaufmännische Direktorin der Wiener Staatsoper, zeigte sich erfreut: „Dieser Vertrag sichert nicht nur die finanzielle Basis der Zusammenarbeit, sondern erweitert sie auf unsere neue Spielstätte NEST.“

(ORF/APA/red)