FPÖ verstärkt ihre Präsenz im ORF

Thomas Prantner, langjähriger Online-Direktor beim ORF, gab im September 2022 überraschend seine Position und Funktion auf. Viele fragten sich, was wohl dahinterstecken könnte, denn einen derart wichtigen Job gibt man nicht leichtfertig auf, um in die Selbstständigkeit zu wechseln. Gründe für Prantners Abgang vom ORF – außer der knappen Erklärung, die er selbst abgab – wurden nie in den Medien kolportiert. Eine Rechtsfrage, wie ExtraDienst weiß.

Prantner gilt als treuer Gefolgsmann der FPÖ, deren Verbindungsmann mit gutem Einfluss in der Ära Wrabetz, und wird nun von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) in den ORF-Stiftungsrat entsandt. Er ist ein ausgewiesener ORF-Experte, und es ist zu erwarten, dass er die neuen Pläne der FPÖ, die Gebührenfinanzierung des ORF abzuschaffen, stützen, fördern und argumentativ untermauern wird.

Bereits von Seiten des ORF-Generals Roland Weißmann waren erste Signale in Richtung einer Finanzierung aus dem Budget zu vernehmen. In einem jüngsten Interview mit der Krone sprach er diese Möglichkeit expressis verbis an.

“Anfreunden” wird man sich beim ORF mit dieser Idee wohl nicht so leicht. Doch die Einsicht wächst, dass es nicht viele Alternativen gibt, um das größte Medienunternehmen Österreichs langfristig zu erhalten.

Und hier die dazu passende, schmeichelhafte Presseaussendung aus dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung unter der Leitung des neuen Landeshauptmanns Mario Kunasek.

Graz (23. Jänner 2025).- Die Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung (23.01.2025) Thomas Prantner zum Vertreter der Steiermark im ORF-Stiftungsrat bestellt. Prantner (Jahrgang 1964), der auf Klaus Poier folgt, blickt auf eine langjährige Karriere im ORF zurück und war unter anderem ORF-Marketingchef und Online-Direktor. Seit 2022 berät Prantner mit seinem Consulting-Unternehmen Firmen in den Bereichen strategische Unternehmenskommunikation, Marketing und Digitalisierung. In seiner Zeit als ORF-Onlinechef hat sich Prantner besonders auch für die Weiterentwicklung der Digitalangebote für die Bundesländer eingesetzt, schon im Jahr 2016 wurde etwa in der TVthek das Videoarchiv „Die Geschichte der Steiermark“ ins Leben gerufen.

„Ich freue mich außerordentlich, dass Thomas Prantner meiner Einladung gefolgt ist, zukünftig die steirischen Anliegen im ORF-Stiftungsrat zu vertreten. Mit ihm ist unser Bundesland jetzt durch einen Medienprofi und intimen Kenner des ORF vertreten. Ich bedanke mich beim bisherigen Stiftungsrat Klaus Poier für seine geleistete Arbeit im ORF-Gremium“, erklärt Landeshauptmann Mario Kunasek.

