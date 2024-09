Champions-League: ORF kooperiert mit Canal+

Der ORF kooperiert in Spielwochen mit dem Streamingdienst Canal+ für die Sendung Mehr Fußball – Die Champions-League-Highlights. Das öffentlich-rechtliche Medienhaus steuert Präsentatoren, Experten und Reporter für die Zusammenfassungen der Spiele bei. „Die Rückholaktion der heimischen Fußballfans zurück in den ORF geht weiter“, meint ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Dieses Projekt sei ein best-practice-Beispiel für eine gelungene Kooperation zwischen Medienunternehmen.

Canal+ hat die Rechte für das Topspiel der Champions League am Mittwoch sowie für das Topspiel der Woche in der Europa League oder der Conference League. An beiden Tagen zeigt der Streaminganbieter nach den Livespielen auch Highlightshows. Das Gros der Königsklasse ist weiterhin bei Sky zu sehen.