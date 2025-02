TV-Koch wirbt für pflanzliche Instant-Gerichte

Die zunehmende Nachfrage nach schnellen, gesunden und nachhaltigen Mahlzeiten hat eine neue Marktnische geschaffen: vegane Convenience-Produkte. Feelfood, die Marke des Schweizer TV-Kochs Fabian Zbinden, will diese Lücke schließen und verspricht hochwertige, pflanzenbasierte Instant-Gerichte. Der Startschuss für den österreichischen Markt ist nun gefallen: Die Feelfood-Produkte sind ab sofort bei Billa Plus und in ausgewählten Billa-Filialen erhältlich.

Der ehemalige Privatkoch von Stars wie Madonna und David Beckham setzt mit seinen Gerichten auf eine Kombination aus Geschmack, Einfachheit und Bio-Qualität. „Schnelles Essen kann auch gesundes Essen sein – ganz ohne Zuckerzusatz und künstliche Aromen“, sagt Zbinden. Das Sortiment umfasst derzeit vier Gerichte: Pasta Bolo Vegan, Chili Sin Carne, Red Lentil Dal und Yellow Thai Curry. Alle Gerichte sind innerhalb von sechs Minuten mit heißem Wasser zubereitet.

Erfolgreiche Markteinführung

Für den österreichischen Marktstart wurde eine breit angelegte Multichannel-Kampagne entwickelt. Die Kreativagentur Graphit NeoTaste, ein strategischer Investor hinter Feelfood, konzipierte eine vierwöchige Kampagne mit TV-, Print-, Digital- und Out-of-Home-Werbung, die sich gezielt an eine junge, urbane Zielgruppe richtet. Auch am Point of Sale setzt Feelfood auf auffällige Inszenierungen, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen und „maximale Markenpräsenz“ zu erreichen, so Stefan Rathgeber, Co-CEO der Graphit NeoTaste.

Die Vermarktung ist dabei klar positioniert: „Smart Food statt Junk Food“ lautet die Botschaft. Hinter der Marke stehen neben Zbinden auch Franziska Grabow, die sich als Mitgründerin vor allem um die betriebswirtschaftlichen Aspekte kümmert. Unterstützt wird Feelfood zudem von Alimentastic Food Innovation, einem weiteren strategischen Partner.

Hält das Produkt, was es verspricht?

Die Feelfood-Produkte werben mit 100 % natürlichen Zutaten, veganer Bio-Qualität und einer schnellen Zubereitung. Doch wie sieht es mit den Inhaltsstoffen aus?

Ein Blick auf die Pasta Bolo Vegan zeigt, dass das Produkt tatsächlich ohne künstliche Aromen oder zugesetzten Zucker auskommt. Die Hauptbestandteile sind Hartweizengrießnudeln (36,3 %), Sonnenblumenhack (14,5 %), Tomatenpulver, Haferkleie und Karottenpulver. Gewürze wie Basilikum, Pfeffer und Rosmarin sorgen für den Geschmack.

Ein weiteres Verkaufsargument ist der Nährwert: Pro 100 g Trockenprodukt liefert die Pasta 340 kcal, 18 g Protein, 11 g Ballaststoffe und enthält mit 2,7 g Salz allerdings auch einen relativ hohen Natriumgehalt. Auch der Zuckeranteil von 12 g pro 100 g ist für ein herzhaftes Gericht überraschend hoch – dies dürfte vor allem am verwendeten Tomatenpulver liegen.

Ein vielversprechender Start

Feelfood bringt ein frisches Konzept auf den Markt: hochwertige, vegane Instant-Gerichte, die schnell und unkompliziert zuzubereiten sind. Die Vermarktung über große Einzelhändler wie Billa Plus dürfte für eine breite Verfügbarkeit sorgen.

Die Zutatenliste zeigt, dass auf künstliche Zusatzstoffe verzichtet wird. Doch während der hohe Proteingehalt positiv auffällt, ist der Salz- und Zuckergehalt relativ hoch für ein als „healthy“ beworbenes Produkt.

Ob sich Feelfood als schmackhafte Alternative zu herkömmlichen Instant-Gerichten durchsetzen kann, wird die Neugier der Kunden entscheiden. Fest steht: Der Markt für pflanzliche Fertiggerichte wächst – und mit einem bekannten Namen wie Fabian Zbinden könnte Feelfood sich durchaus als längerfristiger Bestandteil des Supermarkt-Sortiments etablieren.

