Sommerpostler macht Lust auf Ferienjob

Die Österreichische Post setzt mit ihrer aktuellen Werbekampagne für Sommerpostler*innen neue Maßstäbe in Sachen Recruiting. Statt auf inszenierte Perfektion oder aufdringliche Diversity-Signale zu setzen, liefert die Kampagne einen erfrischend unaufgeregten, realistischen Blick auf den Job – genau das, was eine junge Zielgruppe anspricht. Verantwortlich für das Konzept sind die Kreativen von VIOLET und die Mediaagentur adverserve, die gemeinsam eine Kampagne entwickelt haben, die mehr als nur ein paar bunte Bilder für Social Media liefert.

Erlebnisse im Kopf

Dabei steht nicht nur die Arbeit im Mittelpunkt, sondern auch das, was junge Menschen sich von einem Ferienjob erwarten: ein gewisser Freiraum, ein abwechslungsreicher Alltag und die Chance, nebenbei interessante Begegnungen zu haben. Die Clips sind bewusst so gestaltet, dass sie wie spontane Social-Media-Posts wirken – nahbar, ungestellt und ohne übertriebene Inszenierung.

Jeder Clip erzählt eine kurze Anekdote aus dem Leben eines Sommerpostlers, die einen sympathischen und glaubwürdigen Einblick in den Job gibt:

Unerwartete Begegnungen: Wenn ein Paket plötzlich in die Hände eines bekannten Musikers geht.

Unkompliziertes Teamwork: Eine Kollegin nimmt den Sommerpostler spontan im Auto mit.

Geld für den Sommer: In der Mittagspause die verdiente Sonnenbrille kaufen.

Ein tierischer Arbeitstag: Wenn sich mitten auf der Tour eine Ziege in den Weg stellt.

Dabei werden die typischen Sommerklischees nicht überzeichnet, sondern realistisch und mit einem Augenzwinkern inszeniert. Die Clips vermitteln ein positives Bild des Jobs – ohne ihn als Traumjob zu verklären. Gleichzeitig verzichtet die Kampagne darauf, mit aller Kraft ein „modernes“ Image aufzuzwingen. Der oft zu plakativ eingesetzte Diversity-Aspekt wird hier angenehm beiläufig behandelt: Es gibt eine vielfältige Besetzung, aber niemand drängt sich in den Vordergrund, um einer Checkliste zu genügen.

Moderne Bildsprache

Visuell bleibt die Kampagne nah am Alltag, ohne in Belanglosigkeit zu verfallen. Die Farben sind sonnig, aber nicht künstlich gesättigt. Die Kameraarbeit bleibt nah an der Handlung, fast dokumentarisch, während kleine stilistische Mittel – wie schnelle Schnitte oder Handkamera-Perspektiven – den Clips eine Selfie-Dynamik verleihen.

Ein weiteres Detail: Der Sommerpostler-Darsteller wirkt wie jemand, den man kennt. Kein überinszenierter Werbegesicht-Typ, sondern ein ganz normaler junger Mann, der seinen Job ohne Grant macht – mit kleinen Highlights, aber auch realistischen Herausforderungen.

Recruiting-Kampagne

Die Post geht mit dieser Kampagne einen modernen, aber unaufdringlichen Weg, um junge Menschen für einen Ferienjob zu begeistern. Durch echtes Storytelling statt durchschaubarer Werbebotschaften hebt sich die Kampagne positiv von klassischen Recruiting-Kampagnen ab.

Credits:

Auftraggeberin: Österreichische Post AG

Kreativagentur: Team VIOLET GmbH

Mediaagentur: adverserve GmbH

Filmproduktion: soviso Filmproduktion OG

Fotografin: Maša Stanić

Litho: Blaupapier GmbH

Creative Direction: Christian Gosch

Schnitt: Maximilian Köchl

Art Direction: Sandra Haller, Diana Haidin

Text/Konzept: Michael Weinand

Die Kreativen hinter dem Projekt – VIOLET und adverserve – haben ein Format entwickelt, das dort funktioniert, wo es gesehen werden soll: auf Social Media, mitten in der Lebenswelt der Zielgruppe. Die Kampagne vermittelt effektiv, dass Sommerjobs mehr sind als anstrengende, langweilige Arbeit – und trotzdem nicht mehr verspricht, als sie halten kann.

(PA/red)