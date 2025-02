Shan’shi überzeugt mit einfacher Asien-Logik

Österreichische Supermärkte haben Shan’shi einen festen Platz eingeräumt. Wer Zutaten für asiatische Gerichte sucht, findet die Marke in nahezu jedem größeren Lebensmittelgeschäft – stets im selben Design, mit einheitlicher Farbgebung und klarer Beschriftung. Diese konsequente Markengestaltung macht es Konsumenten leicht, sich zu orientieren und die benötigten Produkte schnell zu finden. Genau hier setzt auch die neue Kampagne von Wien Nord Serviceplan an: Sie inszeniert asiatische Küche auf eine Art, die zugänglich, unterhaltsam und bewusst überladen ist.

Kampagne mit Konzept

Der neue Werbespot aus der Kreativküche der Kreativagentur zeigt dies. Der Spot nimmt sich selbst nicht zu ernst und setzt auf ein verspieltes, klischeebewusstes Asienbild, das irgendwo zwischen Streetfood-Markt und Actionfilm angesiedelt ist. Die Macher haben sich dabei Mühe gegeben, die Inszenierung mit einem Augenzwinkern zu versehen. Neben asiatischen Schauspielern besteht das Cast aus Menschen von aller Welt, was die gesamte Darstellung abrundet und einfache Zuschreibungen vermeidet.

Asien in einer Box?

Dass Shan’shi dabei mit einer recht breiten Definition von „asiatisch“ arbeitet, ist kein Geheimnis. Im Sortiment finden sich Sojasaucen, Currypasten, Kokosmilch und Teriyaki-Saucen – alles, was in der europäischen Wahrnehmung irgendwie zu asiatischem Kochen dazugehört. Ob die Zutaten thailändisch, japanisch oder chinesisch sind, spielt dabei weniger eine Rolle. Für den Supermarktkunden auf der Suche nach einer schnellen Lösung ist es eine clevere Vereinfachung.

Foodbroker mit Humor

Verantwortlich für die Marke ist Maresi Austria, ein Unternehmen, das nicht als klassischer Lebensmittelproduzent agiert, sondern als „Foodbroker“ internationale Marken in verschiedenen Märkten etabliert. Sortenreinheit nach Herkunftsländern steht bei ihrer asiatischen Produktlinie nicht unbedingt im Vordergrund – es geht vielmehr darum, bekannte Geschmacksrichtungen in einer Form zu präsentieren, die im Handel gut funktioniert. Das erklärt auch, warum Shan’shi nicht auf eine einzelne Landesküche setzt, sondern eine Auswahl typischer Zutaten aus verschiedenen Regionen unter einem Label zusammenführt.

Praktisch, pragmatisch, österreichisch

Die neue Kampagne für Shan’shi ist temporeich, visuell stark und greift die Markenidentität mit einer passenden Bildsprache auf. Gleichzeitig bleibt das Grundprinzip von Shan’shi dasselbe: asiatische Küche, so wie sie in Österreich gerne gekocht wird – ohne sich mit verwirrenden geografischen Feinheiten aufzuhalten. Wer einen schnellen Zugang zu den wichtigsten Zutaten sucht, findet hier eine einfache Lösung. Wer tiefer in die kulinarischen Traditionen einzelner Länder eintauchen möchte, wird weiterhin an Spezialgeschäften nicht vorbeikommen.

