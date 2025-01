Österreich Werbung überlässt Liftwart die Hauptrolle

Die Österreich Werbung hat mit ihrer neuen Video-Podcast-Serie „Lift is Life“ eine Kampagne geschaffen, die das alpine Lebensgefühl in den Mittelpunkt stellt und dabei ungewöhnliche Wege geht. Die Idee hinter dem Projekt ist so einfach wie genial: Im Skilift, einem Ort der Begegnung, entstehen Geschichten, die oft so authentisch und charmant sind wie die Alpen selbst. Diese Geschichten bringt die Serie nun in die digitale Welt und vermittelt dabei das Lebensgefühl eines österreichischen Winters.

Liftwart Markus Schmid

In den sechs Episoden von „Lift is Life“ wird Österreich nicht nur als Skination, sondern als emotionaler Erlebnisraum inszeniert. Die Serie nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die verschneite Bergwelt, wo sich auf engem Raum persönliche Geschichten entfalten. Moderiert von Liftwart Markus Schmid (am Titelbild rechts mit Maria und Martin Grüner von der Gurgler Hofkäserei „Goas“ in Obergurgl), der seit Jahrzehnten auf Tirols Pisten arbeitet, treffen unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander.

Hier gibt’s alle Videos zu sehen

Ob die jüngste Skilehrerin des Landes, ein Ski-Influencer oder Ziegenbauern aus dem Ötztal – alle erzählen von ihrer besonderen Verbindung zu den Alpen. Der charismatische Gastgeber sorgt mit seiner humorvollen und bodenständigen Art dafür, dass die Gespräche authentisch bleiben und die Zuschauer:innen mitten ins Geschehen gezogen werden.

Flotter Schnitt, zackige Musik

Die Kampagne greift einen universellen Moment auf, den viele Menschen kennen: die Fahrt mit dem Skilift. Dabei entstehen spontane Gespräche, die oft mehr über Menschen verraten als geplante Begegnungen. Diese Idee hat die Österreich Werbung geschickt in eine moderne Erzählform mit einem urigen Liftwart übersetzt. In Zusammenarbeit mit der Kreativagentur WIEN NORD SERVICEPLAN wurde eine Serie entwickelt, die den Geist der Berge einfängt und die Geschichten in eine audiovisuelle Sprache überführt. Der Einsatz von Spotify und YouTube als Plattformen garantiert nicht nur eine breite Reichweite, sondern erreicht auch ein jüngeres Publikum, das durch die persönliche Ansprache und die unterhaltsame Erzählweise angesprochen wird.

Real Life Erzählform

Die Video-Podcast-Serie soll nicht nur unterhalten, sonder Österreichs Tourismus als emotional, authentisch und vielfältig positionieren. Indem die Kampagne die Begegnungen im Skilift als Ausgangspunkt für Geschichten nutzt, hebt sie sich von klassischen Werbeformaten ab. „Lift is Life“ schafft es, die Magie des Skifahrens in eine Erzählform zu übertragen, die beinahe echt wirkt.

Das Projekt stellt die österreichische Gastfreundschaft und Menschen in den Mittelpunkt. Diese Geschichten wirken glaubwürdig und schaffen eine emotionale Verbindung, die über das bloße Bewerben einer Destination hinausgeht. Österreich wird hier als ein Land gezeigt, das nicht nur durch seine Landschaft beeindruckt, sondern auch durch seine Menschen und ihre einzigartige Art, das Leben in den Bergen beim Skifahren zu genießen.

Psychologie dahinter

Mit „Lift is Life“ hat die Österreich Werbung ein Format geschaffen, das die Essenz des österreichischen Winters einfängt und sie einer breiten Öffentlichkeit näherbringt. Die Serie kann als modernes, digitales Märchen gelesen werden, das die Alpen in einer menschlichen Dimension erlebbar macht. Und dabei die Stärke einer Marke unterstreicht, die für Lebensfreude, Gastfreundschaft und Leichtigkeit steht.

(PA/red)