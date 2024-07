Gekaufte Micro-Influencer wenig glaubwürdig

Social-Media-User reagieren auf Interaktionen zwischen Micro-Influencern (bis zu 100.000 Follower) und dem Gastgewerbe, wenn Letztere in einem „kollaborativen“ Umfeld agieren – die Influencer also gratis Speis und Trank sowie Unterkunft für eine Erwähnung erhalten. Laut einer Studie unter Beteiligung der IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems lehnen Verbraucher solche Deals eher ab. Sie werden als unfair oder ungleich empfunden.

Unethisches Verhalten

Laut der im „Journal of Tourism and Hospitality Management“ publizierten Studie lässt sich die sogenannte Equity-Theorie, also das Gleichheitsprinzip der Gerechtigkeit, auf Basis der neuen Erkenntnisse erweitern, indem sie die Perspektive der Social Media-Nutzer als dritte Partei einbezieht, verdeutlichen die Wissenschaftler.