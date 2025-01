Zuckerberg entschädigt Trump für Kontosperrung

Facebook-Mutter Meta hat laut US-Medien einer Zahlung von 25 Millionen Dollar (24,05 Mio. Euro) an US-Präsident Donald Trump zugestimmt, um einen Rechtsstreit aus dem Jahr 2021 über die Sperrung seiner Konten in den Onlinediensten Facebook und Instagram beizulegen. Das “Wall Street Journal” berichtete am Mittwoch über die Beilegung der Klage gegen Meta und ihren Chef Mark Zuckerberg.

Trumps Konten waren einen Tag nach dem Sturm radikaler Anhänger des Republikaners auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 mit fünf Toten gesperrt und zwei Jahre später wieder freigegeben worden.

Die Klage und ihre Beilegung

Im Jahr 2021 reichte Trump eine Klage gegen Meta und CEO Mark Zuckerberg ein, in der er behauptete, die Sperrung seiner Konten stelle eine Verletzung seiner verfassungsmäßigen Rechte dar und sei ein Akt der Zensur. Die Klage blieb zunächst weitgehend unbeachtet, gewann jedoch an Dynamik, nachdem Zuckerberg und Trump im November 2024 in Mar-a-Lago zusammentrafen, um die Beziehungen zu verbessern. Im Januar 2025 einigten sich beide Parteien auf eine Zahlung von 25 Millionen US-Dollar, von denen 22 Millionen in den Fonds für Trumps geplante Präsidentenbibliothek fließen sollen; der Rest ist für Anwaltskosten und andere Ausgaben vorgesehen.

Die Zahlung könnte als Eingeständnis interpretiert werden, dass die Sperrung von Trumps Konten über das Ziel hinausschoss und möglicherweise die Grenze zur Zensur überschritt. Es ist jedoch auch möglich, dass Meta die Einigung suchte, um langwierige und kostspielige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, ohne ein Fehlverhalten einzugestehen.

(APA/red)